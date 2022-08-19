الصحة وفاة حالة كورونا واحدة وتسجيل 89 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تراقب تعافي 119 حالة وحالة وفاة واحدة.

وبحسب موقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات منذ ظهور الحالة الأولى في السعودية 812486 حالة، منها 3739 حالة نشطة، أغلبها مستقرة وحالاتهم الصحية مطمئنة.

فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 65 حالة تتلقى العناية المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 799473 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9274 حالة وفاة.

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عدم إلزامه بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر فيها هيئة الصحة العامة بروتوكولات “الوقاية” أو المرافق. والأنشطة والأحداث والمسابقات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، والاستمرار في طلب استخدام قناع للوصول إليه، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.