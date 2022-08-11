الصحة وفاة واحدة و130 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل (130) إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ؛ وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (811،642) حالة حتى الآن.

أفادت وزارة الصحة، عبر موقع مركز القيادة والسيطرة Covid-19، أنه تم تسجيل (209) حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى (798381) حالة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن إلى (9265) حالة.

لقاحات كورونا

وتابعت الوزارة “بلغ عدد جرعات لقاحات كورونا المطبقة في المملكة حتى الآن (67.442.643) جرعة، في جميع المناطق والمحافظات”.

اعلنت وزارة الصحة امس الاربعاء عن تسجيل (150) مصابا و (220) حالة تعافي ووفاة واحدة فقط

وأشارت إلى أن نسبة الشفاء من كورونا بلغت (98.36٪) ونسبة الإصابات إلى (2.28٪).