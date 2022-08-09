الصحة 145 إصابة جديدة بـ كورونا و207 حالات تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل 207 حالات شفاء، وحالتي وفاة رحمهما الله.

وأوضحت وزارة الصحة أن المجموع التراكمي لحالات الإصابة منذ ظهور الحالة الأولى في السعودية بلغ نحو 811362 حالة منها 4147 حالة نشطة أغلبها مستقرة وحالاتها الصحية مطمئنة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 94 حالة حرجة تستقبل العناية المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 797952 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 9263 حالة.

إلغاء الإجراءات الاحترازية

وفي وقت سابق، أشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى أنه بناءً على رصد الوضع الوبائي لوباء فيروس كورونا، فإن ما قدمته الجهات الصحية المختصة والإنجازات المتعددة التي تحققت في مكافحة الوباء، شكراً إلى الله ثم الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة والجهود الوطنية الفاعلة من جميع الجهات والتقدم والحمد لله في برنامج التطعيم الوطني ومعدلات التطعيم المرتفعة والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وفق الآتي

أولاً عدم اشتراط استخدام الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “الوقاية” أو المرافق والأنشطة. والأحداث والأحداث ووسائل النقل العام التي ترغب في تنفيذ مستويات أعلى من الحماية المستمرة أثناء طلب استخدام قناع لدخوله، مع زيادة الوعي والحث على استخدامه.

ثانيًا التطعيم والتحقق الصحي في تطبيق (توكلنا) غير مطلوب لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة والطائرات ووسائل النقل العام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لـ قواعد عامة. المتطلبات الصحية “المنع” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية للدخول إليها.

المدة الزمنية اللازمة لأخذ الجرعة المنشطة.

ثالثًا مدة اشتراط أخذ الجرعة المنشطة (الثالثة) من لقاح (كوفيد -19) لترك المواطنين خارج المملكة هي (ثمانية) أشهر بدلًا من (ثلاثة) أشهر من استلام الجرعة الثانية، باستثناء من الفئات العمرية المحددة أو المستبعدة من قبل وزارة الصحة حالتك الصحية لا تظهر في طلب “توكلنا”.

وسلط المصدر الضوء على أهمية الاستمرار في استكمال تنفيذ خطة التحصين الوطنية، والتي تشمل أخذ جرعات تقوية معتمدة من اللقاح.