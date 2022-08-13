الصحة 3 وفيات و105 إصابات جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى 81853 حالة حتى الآن.

الوفيات والتعافي

وكشفت الوزارة عن تسجيل 134 حالة تعافي جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 798،698 حالة.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل ثلاث وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9269 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن إلى 9269 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 82 حالة.