الصحة 3 وفيات و67 حالة كورونا جديدة

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل (67) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت شفاء (87) إصابة، وتسجيل 3 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9287). ) في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة (9،287) وفي السعودية (813،042) حالة، منها (800،218) حالة تعافى، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3،537).

رفع إجراءات مكافحة كورونا

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن استخدام الكمامة غير مطلوب في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي والأماكن التي تصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة “المنع”، أو المؤسسات والأنشطة والفعاليات والفعاليات ووسائل النقل العام التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية، من خلال الاستمرار في طلب استخدام قناع لدخوله، مع الاستمرار في زيادة الوعي والتشجيع على استخدامه.

لا التطعيم المطلوبة

كما تقرر عدم اشتراط التطعيم والتحقق من الحالة الصحية في طلب (توكلنا) لدخول المؤسسات والأنشطة والفعاليات والأنشطة وطائرات متنقلة ووسائل نقل عام، باستثناء تلك التي تتطلب طبيعتها شرط التحصين، أو الاستمرار في التحقق من الحالة الصحية وفقًا لمتطلبات الصحة العامة “الوقاية” أو المؤسسات والأنشطة والمناسبات والأحداث ووسائل النقل التي ترغب في تطبيق مستويات أعلى من الحماية من خلال الاستمرار في طلب التحصين أو التحقق من الحالة الصحية عند الدخول إلى أنفسهم.