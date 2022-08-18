الصحة 4 معايير لاختيار الحقيبة المدرسية الصحية

أوضحت وزارة الصحة سلسلة من الشروط لشراء حقيبة مدرسية صحية ؛ مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

مواصفات حقيبة الظهر المدرسية

أشارت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها الرسمي على تويتر، إلى أهم المواصفات التي يجب مراعاتها قبل شراء حقيبة ظهر مدرسية ؛ هم – التأكد من أن حزام الكتف مبطن – التأكد من أن الحقيبة لا تحتوي على حزام واحد – تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن – لا ينصح باستخدام الحقيبة مع العلاج لأنها أكبر من حجم الطالب و يمكن أن يسبب آلام الظهر والكتف.

اختيار حقيبة مدرسية

و قبل؛ وقالت الوزارة في فيديو توعوي نشر على حسابها الرسمي على تويتر اختيار حقيبة مدرسية يتضمن التأكد من أن حجم الحقيبة ليس أكبر من الكتف أو أسفل الظهر، طالما أنها تحتوي على حزامين مبطنين للأكتاف، ولا يزيد وزنها عن 10٪ من وزن الطالب.

وأوضحت وزارة الصحة أنه يجب مراعاة أن حقيبة الظهر تحمل الكتب المطلوبة في الجدول المدرسي اليومي وتختارها بجيوب متعددة لتوزيع الوزن، وفي حالة حمل الحقيبة تكون الركبة مثنية وعليها يتم حمله بظهر مستقيم.