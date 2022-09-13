الصراع فِيْ القوقاز.. ضربة جديدة لأوروبا وسط أزمة الطاقة

زاد اندلاع القتال بين أذربيجان وأرمينيا من المخاوف بشأن أسعار الغاز الطبيعي وأزمة الطاقة المتصاعدة فِيْ أوروبا.

قالت أذربيجان إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلَّى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 30٪ هذا العام، فِيْما تسعى دول الاتحاد لوقف اعتمادها على الغاز الروسي.

تجدد القتال

على الأرض، قالت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عَنّْ 49 من جنودها قتلوا فِيْ اشتباكات على الحدود مع أذربيجان.

تبادلت العاصمة الأرمينية يريفان والعاصمة الأذربيجانية باكو الاتهامات بشأن من بدأ إطلاق النار يوم الاثنين، وتقول أذربيجان إن أرمينيا بدأت هجومها لاستعادة البلدات الحدودية بالقرب من منطقة ناغورني كاراباخ المأهُولة بالأرمن داخل الأراضي الأذربيجانية.

هدأت الاشتباكات بين البلدين القوقازيين نسبيًا منذ اندلاع حرب حدودية بينهما فِيْ عام 2022.

تحدث وزير الدفاع الروسي، الذي يدعم أرمينيا، مع نظيره الأرمني صباح اليوم واتفقا على اتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار على الحدود.

من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي تدعم بلاده أذربيجان، أرمينيا إلَّى “وقف استفزازاتها”.

أذربيجان مورد للغاز

أعلن وزير الطاقة الأذربيجاني بارفِيْز شهبازوف على تويتر أن أذربيجان، إحدى دول القوقاز الغنية بالنفط والغاز، “سلمت 7.3 مليار متر مكعب” من الغاز إلَّى أوروبا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

فِيْ المجموع، ستسلم العاصمة الأذربيجانية باكو 12 مليار متر مكعب من الغاز إلَّى أوروبا فِيْ عام 2022، بزيادة 31٪ عَنّْ الكَمْيات التي تم توفِيْرها العام الماضي.

كَمْا أعلنت أوروبا مؤخرا مضاعفة وارداتها من الغاز الجزائري والإسرائيلي لتعويض نقص الإمدادات الروسية.

يشار إلَّى أن الغاز الروسي لا يمثل الآن أكثر من 9٪ من الواردات الأوروبية (مقابل 40٪ قبل الحرب الأوكرانية).

وتسعى الدول السبع الكبرى لتطبيق سقف على أسعار الغاز الروسي، اعتبارًا من ديسمبر المقبل، للحد من مكاسب موسكو من ارتفاع الأسعار.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستنقل الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان إلَّى مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أن ماكرون واصل حث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار.

ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تنامي المخاوف من شح الإمدادات الشتوية، وقبل بيانات التضخم الأمريكية فِيْ وقت لاحق من اليوم.

وارتفع خام برنت 0.9 بالمئة إلَّى 94.8 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 بالمئة إلَّى 88.6 دولار للبرميل.

يثير قرار الدول السبع الكبرى بفرض سقف على أرباح موسكو من النفط والغاز مخاوف بشأن شح المعروض، ويتوقع المحللون أن تظهر بيانات التضخم الأمريكية انخفاضًا، وهُو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، فِيْ اجتماعه الأسبوع المقبل، إلَّى تخفِيْف سياسة التشديد النقدي.

من ناحية أخرى، قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن لديهم “شكوكًا جدية” بشأن نوايا إيران إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تراهن إيران على عودة إنتاجها النفطي إلَّى السوق العالمية بإبرام اتفاق مع الغرب بشأن برنامجها النووي، مما سيعزز الإمدادات أيضًا.

وقال مسؤول بشركة نفط محلية للتلفزيون الحكومي إن إيران سيطرت يوم الثلاثاء على حريق فِيْ حقل شاديجان النفطي الجنوبي، على ما يبدو بسبب عمل تخريبي.