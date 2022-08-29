الصرامي يحذر من “كارثة السعران” فِيْ قضية كنو

كشف المصدر الإعلامي سعود الصرامي عَنّْ المَوعِد المتوقع لعودة محمد كانو لاعب وسط فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، إلَّى الملاعب بعد انتهاء فترة الإيقاف.

أصدرت غرفة تسوية منازعات الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بوقف محمد كانو لمدة 4 أشهر بغرامة قدرها 27 مليون ريال على كانو ونادي الهلال لصالح نادي النصر، وحرمان الهلال من التسجيل لمدة 2. فترات التسجيل (صيف 2022 وشتاء 2023) ؛ لإنهاء عقد اللاعب مع النصر، وتوقيع تجديد عقده مع الهلال.

واستأنف الهلال قرار تسوية النزاع أمام محكَمْة التحكيم الرياضية التي كشفت بدورها أنها حددت نهاية أغسطس مَوعِدًا لإعلان قرارها فِيْ قضية كنو.

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ماذا قال سعود الصرامي عَنّْ اقتباس كنو

وقال سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع “تيك توك”، “اليوم هُو الاثنين 29 أغسطس، قبل 3 أيام فقط من الانتهاء الرسمي لإيقاف الكابتن محمد كانو، وصدر قرار بوقفه لفترة. لمدة 4 أشهر، تبدأ فِيْ 1 مايو وتنتهِيْ فِيْ 1 سبتمبر.

وأضاف “لكن من بين فقرات وأنظمة لجنة الاحتراف المادة 35 من اللائحة تؤكد أنه خلال فترة تعليق الموسم لا تحسب هذه المدة فِيْ عقوبة الإيقاف، وتوقف الدوري السعودي لمدة 5 أسابيع. لذلك، فإن عودة كنو ليست فِيْ الأول من سبتمبر، ولكن تقريبًا فِيْ 12 أكتوبر 2022، وفقًا لقواعد الاتحاد السعودي.

وتابع الصرامي “أتمنى أن يكون هناك إيضاح كامل من اتحاد الكرة ولجنة المحترفِيْن ونادي الهلال حتى لا نعود إلَّى معركة قانونية جديدة. النظام الذي تسبب بخسارة آل. – شباب (3-0) رغم فوزهم على الأهلي “.

واضاف “اتمنى ان يكون هناك توضيح كامل وما زلنا ننتظر القرار النهائي من مركز التحكيم فِيْ قضية كنو”.

خلف كواليس أزمة الأسعار

الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت قبول احتجاج الأهلي على فريق الشباب، فِيْ إطار مشاركة فريق الشباب عبدالعزيز السران، فِيْ مباراة الفريقين فِيْ ذهاب. ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفِيْن 2011، والتي انتهت بفوز الشباب بهدفِيْن لواحد.

وقررت اللجنة أن الشباب اعتبر الخاسر أمام الأهلي بنتيجة 0-3، بسبب مشاركة الساران المعتقل خلال مشاركة فريقه فِيْ دوري أبطال آسيا، فِيْما شارك الساران فِيْ البطولة. المباراة، بناءً على خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن الاتحاد درس احتجاج الأهلي وقرر إعفاء الأمين العام فِيْصل عبد الهادي، بسبب واقعة الكلام.

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