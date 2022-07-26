الصرامي يزف بشرى سارة للاتحاد عَنّْ قضية التسجيلات وصدمة للنصر

نقل الإعلامي الرياضي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر لجمهُور الاتحاد أنباء طيبة بخصوص القضية المعروفة باسم “التسجيلات” بحق حامد البلوي والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وانهاء عقد نادي النصر عبدالرزاق حمدالله فِيْ نوفمبر 2022، لأسباب قانونية مشروعة، بعدما تردد أن اللاعب دخل فِيْ خلافات واشتباكات مع الإدارة قبل رحيله.

وكتب سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر”، يوم الثلاثاء “شهادة الشخصية الاعتبارية وصلت إلَّى السلطة المختصة والتي تضمنت كافة تفاصيل المفاوضات من البداية إلَّى النهاية”.

وتابع الناقد الرياضي “التسجيلات أصبحت مسألة هامشية، فخرج منها الهداف العربي الكبير، مثل شعرة من العجين إلَّى إمباناداس إمباناداس وحافظ دي ديوس”

يشار إلَّى أن حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة معمر الموصلي تعاقده. ؛ بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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