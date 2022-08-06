الصرامي يكشف “تحالف الهلال والاتحاد ضد النصر”

أصدر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي سلسلة رسائل ملتهبة أكد فِيْها وجود تحالف بين ناديي الهلال والاتحاد ضد النصر.

نشر الصرامي رسائل عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، كانت كالتالي

بعد القرارات الاخيرة .. هل اتحدت صفوف الهلال على النصر .. هل اتحدت الصفوف الفِيْدرالية على النصر

هل أصبح الانتصار بين اتحاد “كاماتشي” والهلال القوتان، رياضيا، الإعلام، “جماهِيْري، عَنّْصري، إداري، لرياضة الريف،!

هل سيتضرر فوز تحالف الهلال الاتحادي فِيْ الموسم الجديد

وأضاف أن “الناصريين يجب أن يكونوا أكثر استعدادا والموسم الرياضي يقترب.

وهل “عصابة” المنافسين ضدهم لتأهِيْلهم وهُو حق مشروع لهم إثر القرارات الأخيرة التي طالت أنديتهم

الرهان النصراوي لمواجهة التحدي إنه يقع بالكامل على نجوم الملايين الذين لم يفعلوا شيئًا لوقف تأثير الهلال.

وتحدث الصرامي عَنّْ مقارنات بين مهنتي ماجد عبدالله وعبدالرزاق حمدالله مع النصر، وذلك بالرسالة التالية

المجيد يتعاملون مع المقارنات على أساس “الاتجاه” … إذا كانت “رياحهم” فِيْ صالح النقيب ماجد الخالق فهذه مقارنة جديرة بالثناء.

إن لم يكن جيدًا! المقارنة خاطئة وأنت تكره ماجد

حمدالله “النصراوي” يفوز بلقب هداف العالم متفوقاً على نجوم العالم! ماجد لم يفعل ذلك !

شكوى النصر ضد الهلال والاتحاد

وتقدم نادي النصر، خلال عام 2022، بشكويين أدت إلَّى فرض عقوبات على ناديي الهلال والاتحاد.

تقدم النصر بشكوى رسمية ضد نادي الهلال، فِيْ سياق قيام اللاعب محمد قانو بإنهاء عقده مع النصر وتجديد عقده مع الهلال، الأمر الذي قررت غرفة تسوية المنازعات من أجله حرمانه من التسجيل الهلال. لفترتي تسجيل، مع إيقاف اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلَّى تغريم اللاعب والهلال بمبلغ 27 مليون ريال للفوز، بقيمة الشرط الجزائي فِيْ عقده مع كنو.

وتقدم النصر بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد، مع تسجيلات تشير إلَّى وجود مفاوضات مع الاتحاد مع اللاعب عبد الرزاق حمدالله، أثناء تواجده فِيْ فترة الحماية مع النصر.

وساهمت شكوى النصر فِيْ صدور قرار من لجنة الاحتراف، بحرمان نادي الاتحاد من التعاقدات، خلال انتقالات الشتاء المقبل، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، بالإضافة إلَّى شل اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 اشهر وغرامة 300 الف ريال مع ايقاف المدير التنفِيْذي حامد البلوي لمدة 6 اشهر وغرامة 300 الف ريال وايقاف المتصرف مشعل السعيد. لمدة 3 شهُور.

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