أراد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، توجيه رسالة للجماهِيْر حول العالم حول دور المدرب الفرنسي رودي جارسيا وطموحات الفريق النهائية للموسم الجديد، وما إذا كان الأصفر. سيتوج ببطولة.

أجرى النصر تغييرات كبيرة فِيْ صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. حيث وقع 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن ؛ وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” اليوم الخميس “كل النصراوي يجب أن يتصالح مع الواقع النصر غير جاهز للمنافسة على الألقاب هذا الموسم”.

وأضاف الصحفِيْ النصراوي “هل تقوم غاريسا بجهد كبير لتكوين فريق يحقق الطموحات المتوقعة! هل اصطدمت الفلسفة الفنية التي تتبعها غاريسا بنواقص الأدوات العَنّْصرية”

ورغم عروض الانتصار المدوية خلال السوق الصيفِيْ، بالإضافة إلَّى اللاعبين السابقين، إلا أن الصرامي غير مقتنع بالتسجيل، مشيرًا إلَّى أن الفريق يعاني فِيْ موقعين هجوميين.

وأشار المتحدث السابق باسم النصر، إلَّى أن فريق النصر الحالي يعَنّْي غياب المهاجم الرائد والهدف.