الصفقة تمت.. الأهلي يحصل على توقيع خليفة ديانج

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، حصول مديري النادي الأهلي على توقيع عمرو السيسي لاعب من طلائع الجيش، لضمه في الموسم الجديد.

وأوضح ياسين خلال برنامجه الإذاعي أن اللاعب قد وقع بالفعل عقودًا مع القلعة الحمراء، بحضور أحد أعضاء شركة الكرة وعضو لجنة التخطيط.

وأكد أن الأهلي أنهى الاتفاق مع السيسي على كافة التفاصيل التعاقدية الشخصية.

وأضاف أن المفاوضات مع الفريق العسكري من المقرر أن تحسم في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأمر سيعرض على البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي.

لإنهاء موقفك إما بإتمام الصفقة أو تجاهلها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي سينهي المفاوضات مع الجيش خلال الأيام القليلة المقبلة من الناحية المالية.

يأتي ذلك بعد توقيع اللاعب، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة نهاية الموسم الجاري.