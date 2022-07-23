رابط تقديم الصف الاول الثانوي إلكترونيا 2022، في الآونة الأخيرة كشفت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الاول الثانوي إلكترونيا وذلك ليسهل على الطلبة عملية التسجيل، كما تم التوضيح بأن يمكن لكافة الطلاب الناجحين في الصف التاسع التسجيل من خلال موقعهم الرسمي ، ويجب إدخال كافة البيانات بشكل صحيح من حيث كتابة البريد واختيار المدرسة ، و سنتعرف على الصف الأول الثانوي.

تقديم الصف الأول الثانوي إلكترونيًا

ظهرت نتائج الشهادات التاسع قبل شهر من الآن مما قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار رسمي بفتح باب التسجيل أمام الطلبة للتسجيل الصف الأول ثانوي وذلك عن طريق الالكتروني، وأتاحت لكافة الطلبة ملئ رغبات المدارس الذي يريد التسجيل بها وبعد عملية التسجيل يمكن لطالب تهديد المدرسة التي يريد التسجيل بها.

رابط تقديم الصف الاول الثانوي إلكترونيا 2022

يمكن التقديم الصف للصف الأول الثانوي عن طريق الالكتروني وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لدى وزارة التربية والتعليم، والتي يمكن الطالب الدخول اليها، وادخال كافة بياناته الخاصة، من ثم القيام بالتسجيل المدرسة التي يريدها، ويمكن تقديم الصف الأول الثانوي من هنا .

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

يتوجب تقديم بعض الأوراق بشكل الالكتروني والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي هي:

ملف تقديم ثانوي.

شهادة نجاح الإعدادية.

شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية وصورتين منها.

عدد 6 صور.

عدد 2 صورة بطاقة ولي الأمر.

عدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية.

عدد طوابع عشرة جنيهات أي فئة بريد.

بالنسبة للطالبات طابع دعم وتمويل المشروعات فئة عشرة جنيهات.

بالنسبة للطلاب الأيتام صورة شهادة وفاة الوالد.

بعد الاعلان عن نتائج الصف التاسع قبل شهر من قبل وزارة التربية والتعليم، قامت الوزارة قبل ساعات بفتح باب التسجيل لكافة الناجحين في الصف التاسع تقديم الصف الاول الثانوي إلكترونيا وذلك عبر موقعهم الرسمي.