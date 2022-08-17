الصناعات التحويلية فِيْ مصر تنمو 3.9% خلال مايو.. و”المشروبات” تنتعش بفضل الصيف

أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر إنتاج الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية ارتفع بنسبة 3.91٪ على أساس شهري فِيْ مايو.

وقالت الوكالة فِيْ بيان إن من بين صناعة المشروبات التي شهدت زيادة فِيْ مايو الماضي، سجلت نموا بنسبة 30.2 فِيْ المائة على أساس شهري، مدعومة بزيادة الإنتاج فِيْ موسم الصيف.

كَمْا سجلت صناعة المواد الغذائية زيادة قدرها 3.26٪ على أساس شهري فِيْ مايو.

ومن الأنشطة التي شهدت انخفاضًا شهريًا فِيْ مايو، صناعة المواد التي تراجعت بنسبة 2.57٪، والمنتجات الكيماوية وتصنيع منتجات المطاط والبلاستيك التي انخفضت بنسبة 7.34٪.