الصناعات العسكرية تستعرض فرصها الاستثمارية في معرض فارنبرة الدولي

الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ممثلة للمملكة، تشارك في معرض فارنبورو الدولي للطيران في المملكة المتحدة.

استثمر في السعودية

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها تشارك في المعرض تحت شعار “استثمر في السعودية” وبمشاركة شركائها من القطاعين العام والخاص.

تطورات القطاع

تهدف مشاركة المملكة في جناح سعودي في معرض فارنبورو الدولي للطيران إلى عرض أبرز التطورات في القطاع والحركة النوعية التي يشهدها على مستوى التوطين، واستعراض فرص الاستثمار والحوافز النوعية.

معرض فارنبورو الدولي

افتتح معرض فارنبورو الدولي للطيران أبوابه مرة أخرى اليوم الاثنين، في ظل التعافي التدريجي للحركة الجوية في أعقاب أزمة وباء كوفيد -19، وتعزيز الميزانيات الدفاعية للعديد من الدول بعد الغزو الأوكراني الروسي.

هذا المعرض الذي يقام كل عامين وهو الأهم في هذا القطاع بعد لو بورجيه، بالقرب من باريس، تم إلغاؤه في عام 2022 بسبب الأزمة الصحية التي أجبرت شركات الطيران على وقف رحلات آلاف الطائرات.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث الذي يستمر خمسة أيام حوالي 80 ألف شخص.

من ناحية أخرى، لن يكون مفتوحًا خلال عطلة نهاية الأسبوع للزوار الذين يرغبون في مشاهدة عروض الطائرات في الهواء كما كان الحال في المعارض السابقة، وسيكون متاحًا فقط يوم الجمعة للطلاب والمتدربين والأشخاص الراغبين في العمل. .. في قطاع الطيران.