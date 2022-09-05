الصناعة السعودية الاستراتيجية الوطنية الصناعية سترى النور قريباً

كشف نائب الوزير أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية ستلاحظ النور فِيْ المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الزامل، اليوم الأحد، بمقر اتحاد الغرف السعودية، بأعضاء المحتوى المحلي ولجان ريادة الأعمال فِيْ الاتحاد، بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع الوطنية.

وقال الزامل فِيْ بيان إن رؤية 2030 جاءت لإعادة اكتشاف الفرص غير المستغلة فِيْ عدد من القطاعات الواعدة مثل الصناعة والتعدين، بهدف تعظيم مكامن القوة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستغلال القدرات الوطنية وإمكانياتنا الاستثنائية. ثروة.”

ولفت إلَّى أن مبادرات وزارة الصناعة تأتي لدعم رواد الأعمال من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وتحفِيْزهم على الدخول فِيْ الاستثمار الصناعي وتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال من خلال أكثر من 225 خدمة وحوافز تشمل الأراضي الصناعية والقروض الميسرة.

وأشار الزامل إلَّى النجاحات التي حققتها الوزارة بعد 3 سنوات من إنشائها، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 34٪ من إجمالي الاستثمارات فِيْ القطاع، و 92٪ من إجمالي عدد المنشآت الصناعية وعدد العاملين فِيْها. تمثل 54٪ من إجمالي عدد موظفِيْ القطاع، وذلك بفضل خلق بيئة صديقة للبيئة. استثمار صناعي محفز على جميع المستويات التشغيلية والمالية واللوجستية، من أجل تعزيز الوصول إلَّى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وشدد الزامل على دعم رواد الأعمال وتعزيز فرصهم فِيْ النجاح وتمكينهم من المشاركة فِيْ مستقبل الصناعة، مضيفا أن الوزارة تعمل على مجموعة من المشاريع والبرامج لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال دراسة تأسيس 5 مسرعات و 5 حاضنات فِيْ جميع أنحاء المملكة وإنشاء برنامج لتحفِيْز الأسر المنتجة والمصانع والمساعدة فِيْ تحويلها إلَّى منشآت صناعية، بالإضافة إلَّى تطوير برنامج تنمية المرافق وتحويلها إلَّى “أبطال” وإنشاء منصة تواصل تفاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات لدعمها وتقديم الخدمات الرئيسية للمستثمرين وحلول التمويل.