“الصناعة” السعودية تقبل 3 متنافسين للمنافسة الإلكترونية لرخصة كشف موقع الخنيقية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فِيْ المملكة العربية السعودية عَنّْ قبول 3 عروض للمشاركة فِيْ المرحلة النهائية من مسابقة الحصول على رخصة استكشاف وهِيْ أكبر رخصة استكشاف فِيْ المملكة بمساحة 353.8 كيلومتر مربع. غرب الرياض.

وأوضحت الوزارة أن موقع الخنيقية يوفر إمكانيات ضخمة وموارد تعدينية كبيرة، حيث حصل على 6 عروض من شركات وتحالفات عالمية للحصول على رخصة استكشاف الموقع. تحالف بين شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة Ivanhoe Electric Company Ltd.، وتحالف بين Mochico Resources Ltd. وشركة Ajlan & Bros. Mining Company.

وأضافت الوزارة أن المرحلة النهائية من عملية المنافسة ستبدأ يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 م، وتنتهِيْ بإعلان الفائز برخصة الكشف عَنّْ موقع الخانقية.

ويأتي إطلاق المسابقة تأكيداً على التزام الوزارة بتحويل قطاع التعدين فِيْ المملكة وزيادة جاذبية الاستثمارات النوعية المحلية والدولية، حيث تخضع عملية المنافسة لمبادئ الشفافِيْة والامتثال المنصوص عليها فِيْ الاستثمار التعديني. النظام، وسيتم عرض مرحلة المسابقة العامة على قناة الوزارة عبر موقع يوتيوب.

وأوضحت الوزارة أن الشركات الثلاث المقبولة لمرحلة المنافسة العامة الإلكترونية هِيْ الشركات التي حصلت على أعلى الدرجات فِيْ التقييم، والتي استندت إلَّى مجموعة من المعايير الفنية والقدرة المالية والخبرة فِيْ تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بالمعايير البيئية والعملية. خطط وخطط إدارة المجتمع لتطوير مرافق الرعاية الصحية والتعليم فِيْ المجتمعات المجاورة. وكذلك خلق فرص عمل وتطوير برامج تدريبية لأهالي المناطق المجاورة.

ستستفِيْد الشركات المؤهلة للمرحلة النهائية من الدعم الذي تقدمه المملكة والاهتمام الذي توليه لقطاع التعدين، من خلال نظام الاستثمار التعديني الذي يعد من أكثر أنظمة التعدين تنافسية فِيْ العالم، بالإضافة إلَّى العوامل الأخرى الممثلة بعدد من الحوافز ؛ مثل تمويل مشترك من صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي يصل إلَّى 75٪ من أي استثمار جديد فِيْ المراحل المتقدمة من الاستكشاف، والإعفاء من المقابل المالي لأول خمس سنوات من تراخيص الاستغلال، وتخفِيْض بنسبة 30٪ فِيْ مقابل مالي عَنّْد معالجة الخامات المعدنية داخل المملكة.

يشار إلَّى أن رخصة الخنيقية هِيْ أكبر موقع تنقيب فِيْ المملكة، وتحتوي على موارد معدنية كبيرة تقدر بنحو 25 مليون طن، بنسبة 4.11٪ من الزنك و 0.56٪ من النحاس.

وتأتي هذه الخطوة كَمْعلم هام فِيْ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلَّى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية فِيْ المملكة.