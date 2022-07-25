الصناعة فِيْ الإمارات ومصر والأردن والبحرين.. رافد الاستدامة التنافسي

من خلال الشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، تعهدت مصر والإمارات والأردن والبحرين بتحويل التحديات إلَّى فرص تنافسية.

الشراكة الصناعية المتكاملة الموقعة بين مصر والإمارات والأردن، وانضمت إليها البحرين ؛ يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة ودمج سلاسل القيمة للوصول إلَّى الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تساهم فِيْ خلق المزيد من فرص العمل.

كَمْا ستساهم هذه الشراكة فِيْ توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية للدول الأربع.

تعزيز الأمن الغذائي والدوائي

ستمكن الشراكة الصناعية المتكاملة الدول الأربع من تعزيز الأمن الغذائي والدوائي على نحو يضمن استدامة توفِيْر السلع ويمنع أي انقطاع أو اختلال فِيْ التوازن وما ينجم عَنّْ ذلك من اختلالات فِيْ الأسعار، بل ويحفز النمو والتنويع الاقتصادي ويقلل من تكاليف الاستيراد. ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع.

ضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تتمتع البلدان الأربعة بمزايا مهمة فِيْ مجال الزراعة والأغذية والأسمدة، حيث يمكنها الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة والمواد الخام الأولية والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة والأسمدة. مصانع تجهِيْز الأغذية.

بالإضافة إلَّى الحلول المبتكرة لتوسيع إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة – من حيث إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيواني، وإنتاج الأغذية المصنعة، وإنتاج الأسمدة، وتغليف المواد الغذائية، والتطبيقات الزراعية “أفلام التروس، والأفلام الزراعية”.

تشمل قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة الصخور المعدنية والكبريت والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع فِيْ إنتاج الأسمدة، والتوسع فِيْ إنتاج الحبوب، والتوسع فِيْ الإنتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع فِيْ أنشطة تجهِيْز الأغذية من خلال الاستفادة. مواد أولية. المنتجات المنزلية وتغليف المواد الغذائية وتعبئتها توسيع أنشطة تغليف المواد الغذائية من خلال الاستفادة من المواد الخام البلاستيكية.

وفقًا للشراكة بين هذه الدول، يمكن استخدام المدخلات الكيميائية وقدرات التصنيع واللوجستيات الحديثة والعمالة الماهرة والوصول إلَّى السوق العالمية لتوسيع إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة – الحشوات والمستلزمات الطبية، من حيث إنتاج الأدوية البديلة. وتعبئة المستلزمات الطبية وتصنيع المكونات الفعالة للأدوية API – مواد التعبئة والمستلزمات الطبية.

بالإضافة إلَّى تعبئة وتغليف المواد الطبية، والاستفادة من خامات البلاستيك فِيْ تغليف المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثيلين والبولي بروبلين وخبرات فِيْ مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع فِيْ تصنيع الأدوية البديلة فِيْ مصر والأردن والإمارات. البحرين، والتوسع فِيْ أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية.

مزايا فريدة فِيْ دول الشراكة الرباعية

مساهمة القطاع الصناعي فِيْ إجمالي الناتج المحلي لمصر والإمارات والأردن هِيْ ؛ 30٪ من مساهمة القطاع الصناعي فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فِيْ عام 2022، بلغ إجمالي قيمة صادراتها الصناعية 65 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول 122 مليون نسمة، يمثلون 27٪ من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينهم 49٪ من الشباب تحت 24 عاما وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ الإمارات ومصر والأردن 151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2022.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات لدول العالم من هذه الدول 433 مليار دولار كَمْا فِيْ عام 2022، وبلغت قيمة الواردات قرابة 399 مليار دولار، مبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، بنية تحتية متطورة فِيْ المجال. الخدمات والنقل والشحن وتوافر الخامات والخبرات ورؤوس الأموال والمناطق الصناعية بموجب قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إن انضمام مملكة البحرين التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 39 مليار دولار، سيشكل إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلَّى 809 مليارات دولار، ويزيد من فرص قطاع الغذاء والزراعة. 1.7 مليار دولار، و 4 مليارات دولار من المنتجات المعدنية، و 1.7 مليار دولار. مليار دولار للمواد الكيميائية والبلاستيك، و 0.5 مليار دولار فِيْ المنتجات الطبية، و 2.36 مليار دولار فِيْ صادرات الألمنيوم الخام.

سيؤدي انضمام البحرين إلَّى زيادة مساهمة الشراكة فِيْ القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلَّى 112.56 مليار دولار، وهُو ما يمثل 30٪ من القيمة الصناعية المضافة فِيْ الشرق الأوسط. ستضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها فِيْ التنمية. للقطاع الصناعي.

تصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، ويسمح بملكية أجنبية كاملة فِيْ القطاع الصناعي. البحرين هِيْ مركز مثالي للعمليات فِيْ منطقة الخليج العربي. يتميز ميناء سلمان الذي يقع فِيْ المنامة بعمليات تنزيل وشحن وتصدير واستيراد عالية المستوى، بالإضافة إلَّى العمليات اللوجستية الجوية فِيْ مجال التخزين والشحن والمساحات المتاحة.