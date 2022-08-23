الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعًا في السنغال بـ47 مليون دولار

وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في داكار عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة، مع وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي السيد أوريفاندي – ماتام بسلاسة. قرض تطوير المشروع بقيمة اجمالية 47 مليون دولار مقدم من الصندوق السعودي للتنمية.

الصندوق السعودي لمشاريع التنمية

يهدف هذا المشروع إلى إعداد وتوسيع الطريق السريع ورفع مستوى السلامة على الطرق، وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. كما سيساهم المشروع في تلبية احتياجات سكان المدن والبلدات، وتقليل الصعوبات في خدمات النقل والاتصالات، وتقليل معدلات الإصابات والوفيات بسبب الحوادث المرورية، فضلاً عن تحسين مستوى السلامة على الطرق ورفع جودتها. بالإضافة إلى تسهيل عملية التبادل التجاري والاقتصادي.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية السنغال السيد سعد بن عبدالله النفيعي وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ألقى المدير العام للصندوق، أ. إل غايد، كلمة خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أوضح فيها أن هذا المشروع سينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية السنغال الشقيقة، حيث سيساهم في ذلك. لتقديم الدعم اللازم للخدمات الأساسية في البنية التحتية، مما يحسن وصول الشعب والسكان السنغاليين إلى كافة احتياجاتهم اليومية، مثمناً الجهود القائمة بين الطرفين للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المشروع أن نكون أحد روافد التنمية، لتحقيق النمو والازدهار في جميع القطاعات في السنغال.

الدور التنموي السعودي

من جانبه أشاد السيد أمادو هات بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع والبرامج التنموية، وفي تطوير قطاع النقل في جمهورية المملكة العربية السعودية. وأشار السنغال إلى أن هذا المشروع يوحّد المدن والبلدات لما له من أهمية كبيرة لحياة العديد من المستفيدين للمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

جدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لدعم القطاعات التنموية في جمهورية السنغال من خلال المشاريع والبرامج التنموية التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية. منذ عام 1977، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، قدم الصندوق 26 قرضًا إنمائيًا للمساعدة في تمويل 25 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا تبلغ قيمتها حوالي 384 مليون دولار أمريكي، كما أدار (4) منح قدمتها حكومة المملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 19 مليون دولار. في قطاعات النقل والبنية التحتية الصحة، والإسكان، والتنمية الحضرية، والطاقة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي، للمساهمة في نمو وازدهار السنغال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.