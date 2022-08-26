الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية لتمويل مشروع صحي في الكاميرون

وقع الصندوق السعودي للتنمية اليوم اتفاقية مع جمهورية الكاميرون لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الإقليمي في مدينة مبالمايو بقرض تنموي ميسر يقدر بـ (12) مليون دولار.

المراكز الطبية المتخصصة

تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء وتجهيز المستشفى، بسعة (200) سرير طبي، والتي تشمل الأقسام والمراكز الطبية المتخصصة والمباني بمساحة إجمالية 14 ألف متر مربع، ومناطق أخرى للخدمات التشغيلية تصل إلى (8،500) متر مربع.

شق الطرق وإعادة تأهيلها

وكذلك بناء وتأهيل الطرق الداخلية والطريق الذي يربط المستشفى بالطريق الوطني السريع، وإتاحة مساحة لهبوط المروحية في حالات الطوارئ.