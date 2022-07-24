الصندوق العقاري إيداع 853 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، عن إيداع 853 مليون ريال في حسابات “سكني” مستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر يوليو 2022.

وقال منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية إن إجمالي الدعم لهذا الشهر بلغ 853 مليون ريال لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعومة.

وبينت أن إجمالي المبلغ المودع في حسابات مستفيدي سكني منذ الإعلان عن برنامج التحول في يونيو 2017 إلى يوليو 2022 بلغ نحو 39.2 مليار ريال.

برامج الدعم السكني

وأوضح الرئيس التنفيذي أن برامج الدعم السكني تتيح لمن تنطبق عليهم الشروط ويوقعون عقد تمويل جديد الاستفادة من الدعم السكني بطريقتين، إما من خلال دعم حصيلة قرض الرهن العقاري خلال فترة التمويل، أو الحصول على قرض غير قابل للاسترداد وغير قابل للاسترداد. – قرض قابل للاسترداد. تقديم الدعم السكني من خلال توقيع عقد حزم الدعم السكني، مع التأكيد على أهمية الشراكة الشاملة مع جهات التمويل المعتمدة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – رفع نسبة الملكية إلى 70٪ وتقديم حلول الإسكان والتمويل بطريقة مستدامة من خلال معايير وقوانين لدعم البناء.

وأشار ابن ماضي إلى أن “سكني” يوفر تسعة خيارات ضمن حلول أكثر للأسر لتملك منازلهم منها 4 منتجات قروض عقارية مدعومة و 5 باقات دعم سكني، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من القروض المدعومة وبرامج الدعم بلغ أكثر من 660 ألف مستفيد. في نهاية النصف الأول من هذا العام.

خدمات الدعم السكني

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدماته لبرامج دعم الإسكان من خلال 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمة الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة في اليوم وباقات الدعم الإسكاني.