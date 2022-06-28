الصندوق العقاري برنامج تطوير يوافق على تمويل عددٍ من المطوّرين العقاريّين

وافقت لجنة برنامج التمكين في صندوق التنمية العقارية “تطوير” على تقديم الدعم والتمويل لمختلف شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الوكالات المالية. بهدف إقامة مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية في المقر الرئيسي للصندوق بالرياض، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا وة اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع جهات التمويل المعتمدة.

الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التطوير

وتتمثل مهمة اللجنة التي تشكلت بقرار من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السيد ماجد الحقيل في التأكد من نزاهة الإجراءات، من أجل السماح لمؤسسات وشركات التطوير العقاري. الحصول على التمويل اللازم من الجهات الممولة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج “تطوير”.

أهداف برنامج التطوير.

يهدف برنامج “تطوير” إلى بناء شراكة فاعلة بين مرافق قطاع التطوير العقاري ووكالات التمويل. تحسين القدرة التنافسية في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية في مختلف مناطق المملكة. البرنامج عبارة عن منصة لتسهيل وصول المؤسسات والشركات في القطاع إلى التمويل اللازم. لتمكينك من زيادة عرضك العقاري، ومواجهة التحديات التي تواجهها، وتحسين التوازن، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

وأشار الصندوق العقاري إلى توقيع 6 اتفاقيات تحالف استراتيجي مع جهات تمويل مختلفة. تفعيل دور برنامج “تطوير” في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لافتا إلى أنه يمكن لمنشآت القطاع طلب خدمات “تطوير” والاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية.