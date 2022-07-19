الصندوق العقاري تننفيذ 5.4 ملايين خدمة إلكترونية

أعلن صندوق التنمية العقارية أنه سجل أكثر من 5.4 مليون معاملة وخدمات إلكترونية خلال النصف الأول من العام 2022 م، عبر منصاته الإلكترونية المختلفة، بمعدل زمني لا يزيد عن 4 دقائق لكل معاملة، مسجلاً معدل نمو. في استخدام الخدمات الفنية بنسبة 13٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن العمليات المنفذة عبر البوابة الإلكترونية تجاوزت 2.2 مليون، فيما سجلت الفروع أكثر من 592 ألف معاملة، بالإضافة إلى 2.6 مليون مكالمة وردت والرد عليها من قبل الموحدة. . مركز الاتصال و 74000 تفاعل مع حساب رعاية المستفيدينRedfKsaCC عبر تويتر.

استراتيجية رقمية

وأشار إلى أن “الصندوق العقاري” يهدف، ضمن استراتيجيته الرقمية، إلى أتمتة جميع الخدمات لتسهيل وتبسيط إجراءات ملكية المواطن للمنزل بما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج المملكة. رؤية 2030 – التي تهدف إلى رفع نسبة العقارات السكنية لتصل إلى 70٪ بنهاية عام 2030. والأرقام أعلاه هي نتيجة ثقة المستفيدين في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الصندوق والتي تتجاوز 43 خدمة إلكترونية، في بالإضافة إلى توافر 147 خدمة إلكترونية متبادلة بين الصندوق وأكثر من 36 جهة من منظومة الإسكان والجهات المالية بهدف تسهيل إجراءات تملك الأسر السعودية للسكن الملائم بكل سهولة ودقة عالية. تقديم خدمات برنامج الدعم السكني ضمن المزيد من الحلول والخيارات من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة https//portal.redf.gov.sa، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات العقارية وأجهزة الخدمة الذاتية في فروع الصندوق حولها. مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي ترد على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول “القرض المدعوم” وحزم الدعم السكني.