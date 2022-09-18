الصندوق العقاري فِيْ السعودية يعلق على قروض أصحاب الأحكام القضائية

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي عَنّْ خطته للتعامل مع المتضررين الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية فِيْ حقهم فِيْ الحصول على قروض.

وتعود القضايا إلَّى ما قبل عدة سنوات، عَنّْدما تقدم عدد من المواطنين بطلبات للحصول على قروض مدعومة لبناء أملاك شخصية، فِيْ وقت صرفت فِيْه القروض من رأس مال الصندوق العقاري وتقريباً بدون فوائد.

مع التغيير فِيْ نظام عمل الصندوق، يحصل المستفِيْدون الآن على القرض من البنوك التجارية بنسب فائدة متفاوتة، لكن المتقدمين قبل تطبيق النظام الجديد حصلوا على أحكام قضائية بحقهم فِيْ الحصول على القرض العقاري وفق النظام القديم.

استجابة الصندوق العقاري

لكن تنفِيْذ الأحكام القضائية التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص تأخر لعدة سنوات، فِيْما رد صندوق التنمية العقارية مؤخرًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يعمل على تنفِيْذها.

وقال الصندوق “سيتم تنفِيْذ (الأحكام) بإذن الله من خلال الإقراض المباشر حسب الميزانية المعتمدة من الجهات المختصة وأولوية تقديمها فِيْ الصندوق العقاري”.

ويشير الرد إلَّى وجود جدول يرتب أصحاب الأحكام القضائية حسب تاريخ تقديمهم لطلب القرض من الصندوق، ويتم صرف القروض لهم تباعاً حسب ما تسمح به ميزانية الصندوق.

مشاكل ضحايا الصندوق العقاري

يشار إلَّى أن المعضلة الأكبر التي يواجهها ضحايا الصندوق العقاري هِيْ عدم وجود قضاء متخصص يتولى سلطة التنفِيْذ القسري فِيْ القضايا الإدارية ضد السلطة الإدارية والفصل فِيْ القضايا المتعلقة بتنفِيْذ الأحكام النهائية.

ووفقًا للمستشار القانوني أحمد عجب، فقد واجه المتضررون فِيْ كل مرة تضاربًا فِيْ الاختصاص السلبي، عَنّْدما قرر كل طرف أنه غير مختص، من حيث الولاء أو النوع، فِيْ النظر فِيْ تنفِيْذ مثل هذه الأحكام.

ولكن فِيْ الآونة الأخيرة صدر “نظام التنفِيْذ أمام ديوان المظالم” لإزالة هذه العقبة، ولحلها حيث يمكن تنفِيْذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الجهة الإدارية بما فِيْ ذلك المتضررين من الصندوق العقاري، وفق الآلية والوسائل التي يوفرها هذا النظام.

قروض الصندوق العقاري

يشار إلَّى أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضًا بقيمة 500 ألف ريال مدعومًا بأرباح (فوائد) بنسبة تصل إلَّى 100٪، من خلال مختلف الحلول التمويلية والإسكانية، ومنها (البناء الذاتي، وشراء الجاهز أو الجاهز). إنشاء وحدات سكنية)، من خلال أكثر من 18 جهة تمويل معتمدة. كَمْا قدمت أكثر من 33.5 مليار ريال دعماً شهرياً لأكثر من 600 ألف مستفِيْد خلال الفترة من يونيو 2017 إلَّى نهاية عام 2022.

يقدم الصندوق خدماته للمستفِيْدين من خلال 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، بالإضافة إلَّى خدمة المستشار العقاري وأجهزة الخدمة الذاتية فِيْ فروع الصندوق على مدار 24 ساعة. الخدمات الإلكترونية.