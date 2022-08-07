الصندوق العقاري نسبة تعثر مستفيدي القرض المدعُوم لا تتجاوز 0.23%

وقال في بيان صحفي اليوم إن دور البنك المركزي السعودي “ساما” هو تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع المالي العقاري في المملكة، بالإضافة إلى قائمة الدعم السكني، والإمكانيات التي يوفرها. برنامج “سكني” الذي ساهم في الحد من حالات انحراف المستفيدين، موضحا أن أحد أبرز نتائج برامج دعم الإسكان يسمح لأكثر من 660 ألف مستفيد بالحصول على سكن لائق حتى نهاية الفصل الأول من عام 2022.

وأشار إلى أنه يتم إيداع دعم السكن في الموعد الشهري المقرر في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي قبل إيداع الرواتب الشهرية. سعياً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030). تحقيق زيادة نسبة التملك إلى 70٪، وتقديم حلول الإسكان والتمويل بشكل مستدام من خلال اللوائح والقوانين الداعمة للبناء.

خدمة الاستشارات العقارية

وبين أن التحالف المتكامل بين الصندوق العقاري ونظام الإسكان ووكالات التمويل والرابط الفني من خلال 147 خدمة إلكترونية مشتركة ساهم في تعزيز نظام التمويل ودراسة الوضع الائتماني للمستفيد بدقة عالية ومنح التمويل في بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم في السكن التملك، وإبراز الدور الإيجابي لخدمة الاستشارات العقارية (إحدى خدمات الصندوق العقاري)، والتي تقدم أفضل 5 توصيات تمويلية للمستفيد بعد دراسة الوضع الائتماني، وذلك بعدد من بلغ عدد المستفيدين من الخدمة حوالي 1.5 مليون مستخدم، وأصدروا نحو 1.2 مليون توصية تمويلية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.