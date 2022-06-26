الصندوق العقاري يودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم أنه أودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات المواطنين المستفيدين من برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و “الصندوق العقاري” لشهر. يونيو. 2022 كتأكيد لاستمرارية الدعم السكني للأسر التي تملك منزلها الأول.

تمويل الإسكان المدعوم

أوضح المدير التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 842 مليون ريال، مخصص لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعومة، موضحا أن إجمالي المبلغ الذي تم دعمه. المودعة في حسابات مستفيدي الإسكان من إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 إلى يونيو 2022 تجاوزت 38.4 مليار ريال.

وأكد ابن ماضي استمرار الدعم الإسكاني للمستفيدين من “القرض المدعوم”، موضحا أن المستفيدين المستحقين للدعم السكني لديهم الآن 9 خيارات تمويلية وإسكانية توفر لهم حلولاً مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجاتكم وقدراتكم المالية. امتلك منزلاً بالراحة وراحة البال.

أهداف برنامج الإسكان

وقال مدير عام الصندوق العقاري، إن الحزم خيار إضافي لدعم الإسكان، وكذلك المصادقة على العمل المشترك مع نظام الإسكان لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – رفع نسبة الملكية. إلى 70٪ وتوفير الإسكان المستدام والحلول التمويلية من خلال أنظمة البناء والتشريعات الداعمة.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم 9 خيارات مختلفة منها 4 منتجات رهن عقاري مدعوم، و 5 باقات دعم سكني من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات العقارية وأجهزة الخدمة الذاتية في الصندوق. تعمل الفروع على مدار الساعة ومركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين حول “القروض المدعومة” وحزم دعم الإسكان.