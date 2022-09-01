الصومال تتطالب الدول العربية بدعمها لمواجهة الجفاف

ودعا الصومال الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي إلَّى مساندتها فِيْ مواجهة أزمة الجفاف التي تعصف بالبلاد.

جدد السفِيْر الياس شيخ عمر سفِيْر جمهُورية الصومال الفِيْدرالية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، دعوته للدول العربية والمجتمع الدولي لمساعدة بلاده فِيْ مواجهة أزمة الجفاف الشديدة التي تعصف بها وتهددها. أكثر من 7 ملايين مواطن صومالي.

وحذر من خطورة تداعيات الأزمة على الشعب الصومالي إذا لم يتم التدخل العاجل لمساعدة الصومال.

وقال السفِيْر الياس فِيْ تصريحات صحفِيْة على هامش مشاركته فِيْ أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. الدول، أن المجلس ناقش مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عددًا من البنود من بينها سبل دعم الصومال فِيْ مواجهة أزمة الجفاف التي تعصف به.

وأضاف السفِيْر الصومالي أن اللقاء ناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية فِيْ دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر. التحضير للقمة العربية التنموية الخامسة فِيْ الجمهُورية الإسلامية الموريتانية 2023.

كَمْا يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بشأن المساعدة فِيْ التجارة ؛ تقرير حول محور أعمال الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (منطقة التجارة الحرة العربية وتطورات الاتحاد الجمركي العربي)، وكذلك موضوع الاستثمار فِيْ الدول العربية. إجراء دراسة حول مشكلة الاقتصاد غير المنظم فِيْ الدول العربية. بند بشأن اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. بالإضافة إلَّى القضايا الاقتصادية الدورية، بما فِيْ ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2022.

عقد الاجتماع برئاسة المغرب لتحل محل مصر، وبحضور الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفِيْرة الدكتورة هِيْفاء أبوغزاله، ومشاركة وزراء التجارة. والصناعة والمالية والاقتصاد فِيْ الدول العربية وممثليهم ورؤساء المنظمات العربية المتخصصة.