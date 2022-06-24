صيام متقطع بالتفصيل – وهو ببساطة تقليل تكرار الوجبات. أنت تدع جسمك يملي عليك متى تأكل والمدة التي تقضيها دون أن تأكل، ويختلف التوقيت لأنك تريد أن تأكل فقط عندما تكون جائعًا.

علامات الجوع

الجوع الخفيف – في الساعة 800 صباحًا سيتعرض الجسم لطفرة هرمونية من الكورتيزول، والتي يمكن أن تجعلك جائعًا قليلاً وهذا الجوع يمكنك تجاهله

جوع شديد – ألم في المعدة، صداع، ضعف وهن. يعني أنه حان وقت الأكل وبسبب انخفاض نسبة السكر في الدم

لكن التزم بها، وسيتحول الجسم من حرق السكر إلى حرق الدهون بكفاءة أكبر.

طرق الصيام المتقطع

قلل من الكربوهيدرات – سيساعدك ذلك على الشعور بجوع أقل وستستمر لفترة أطول دون تناول الطعام. أضف كمية كافية من الدهون – لتستمر لفترة أطول للوجبة التالية. أضف ما يكفي من الخضار – للبوتاسيوم والمغنيسيوم والمعادن والفيتامينات التي تساعد في علاج مقاومة الأنسولين وتقليل الأنسولين والألياف التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء.

الصيام المتقطع بالتفصيل ماذا نتذكر

ستؤدي كمية صغيرة من الخضار إلى إبطاء التقدم

كم من الوقت قد يستغرق التكيف مع هذا النظام – 3-4 أشهر

الشاي – هوديا جاردينيا (يحد من الشهية)

يعتني

ملح البحر / الكهارل المعدنية – للوقاية من الصداع، أعراض التعب

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