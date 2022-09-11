الصين أكبر الدائنين.. وكالة أمريكية تدعم سريلانكا بـ60 مليون دولار

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اليوم عَنّْ حزمة تمويل بقيمة 60 مليون دولار لسريلانكا

وقالت رئيسة الوكالة سامانثا باور، إنه سيتم تخصيص 40 مليون دولار لواردات الأسمدة و 20 مليون دولار للاحتياجات الإنسانية فِيْ ظل الأزمة المالية التي تواجه البلاد.

وقالت باور التي تقوم بزيارة إلَّى سريلانكا “جئت لأوضح أن الولايات المتحدة تقف إلَّى جانبكَمْ فِيْ هذه الأزمة غير المسبوقة”.

تواجه سريلانكا نقصًا حادًا فِيْ المواد الأساسية، بما فِيْ ذلك الغذاء والوقود والأدوية، بسبب ندرة العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن الواردات.

تمر سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية فِيْ تاريخها الممتد 74 عامًا، وشهدت اضطرابات سياسية واسعة النطاق، وبعد ذلك قدم وزراء الحكومة استقالة جماعية.

تتميز سريلانكا، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، بأزمة عميقة من نقص الغذاء والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم السريع والديون الهائلة، فِيْ أسوأ ركود منذ استقلالها فِيْ عام 1948، وفقًا لوكالة فرانس برس.

كارثة اقتصادية غير مسبوقة

أعلنت كولومبو أنها ستتخلف عَنّْ سداد ديونها الخارجية الإجمالية البالغة 51 مليار دولار، نصفها قروض من السوق على شكل سندات سيادية دولية، تبلغ قيمة إحداها مليار يورو كانت مستحقة فِيْ يوليو.

الصين هِيْ واحدة من أكبر الدائنين لسريلانكا وتمتلك حوالي 10 فِيْ المائة من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.

اقترضت الحكومة مبالغ كبيرة من الأموال من بكين منذ عام 2005 لمشاريع البنية التحتية، والتي أصبح الكثير منها أصولًا باهظة الثمن لا يمكن الاستغناء عَنّْها.