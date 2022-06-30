الصين تبني احتياطيا ضخما لـ”اليوان”.. محاولة لحصار الدولار

بدأت الصين فِيْ التحرك على الأرض من أجل إنشاء مجمع احتياطي لعملتها فِيْ خطوة تهدف إلَّى تدويل اليوان.

يقوم بنك الشعب الصيني ببناء احتياطيات اليوان مع خمس دول أخرى بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

تتعاون الصين مع إندونيسيا وماليزيا وهُونج كونج وسنغافورة وتشيلي ؛ يساهم كل منهما بـ 15 مليار يوان، أو حوالي 2.2 مليار دولار.

تعتزم بكين تمديد ساعات تداول اليوان، حيث تسعى لزيادة مشاركة المستثمرين العالميين فِيْ عمليات تداول العملات داخليًا.

طلب المنظمون بقيادة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) من بعض البنوك الاستعداد لتمديد ساعات التداول الداخلية لليوان، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عَنّْ هُويتهم أثناء مناقشة المعلومات الخاصة.

أوضح الأشخاص المطلعون على الأمر أنه من المقرر إغلاق التداول فِيْ الساعة 3 صباحًا من اليوم التالي، بدلاً من 1130 مساءً بالتوقيت المحلي.

ولم يتضح بعد متى سيتم تنفِيْذ التغيير الجديد.

فِيْ الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا والصين تحاولان تطوير عملة احتياطية جديدة مع دول البريكس الأخرى.

ستوفر سلة العملات بديلاً لصندوق النقد الدولي الذي تهِيْمن عليه الولايات المتحدة، وتشمل مساهمات من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وقال بوتين، مخاطبًا منتدى أعمال البريكس، يوم الأربعاء “إن مسألة إنشاء عملة احتياطي دولية على أساس سلة عملات بلداننا قيد الة”.

وأضاف الرئيس الروسي “نحن مستعدون للعمل علانية مع جميع الشركاء المنصفِيْن”.

أظهرت بيانات الحكومة الصينية أن احتياطيات بكين من النقد الأجنبي – الأكبر فِيْ العالم – نمت الشهر الماضي لأول مرة فِيْ عام 2022.

وارتفعت احتياطيات البلاد بمقدار 80.6 مليار دولار إلَّى 3.13 تريليون دولار.