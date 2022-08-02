الصين تحظر الواردات من 2066 شركة أغذية تايوانية قبل زيارة مسؤولة أميركية

أفادت وكالة أنباء تايوان المركزية الرسمية أن 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة الطعام، تم إدراج 2066 شركة فِيْ قائمة “تعليق الاستيراد”، فِيْ تحذير قبل زيارة محتملة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان.

من بين 107 شركة فِيْ فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 شركة تحت “تعليق الاستيراد”، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وقال مدير أعمال فِيْ شركة تايوانية تأثرت بالقرار لرويترز “علمت بالحظر قبل أن أغادر العمل الليلة الماضية” مضيفا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.

وأشار، رافضا الكشف عَنّْ اسمه، إلَّى أن “هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها سبق رفضها من قبل الجمارك الصينية”.

جاء قرار التعليق فِيْ الوقت الذي حذرت فِيْه الصين بيلوسي مرارًا وتكرارًا من الذهاب إلَّى تايوان، التي تقول إنها تنتمي إليها، فِيْ زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ “صين واحدة” الذي تلتزم واشنطن بالالتزام به.

وقال موظف فِيْ شركة Qu Yuan Yi Foods لتصنيع الحلويات لرويترز “لقد لاحظنا ذلك ونحاول فهم المزيد عَنّْه”.

ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من حالات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلَّى الصين من حيث القيمة هِيْ الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والكيماويات.

وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما فِيْ ذلك أسماك الهامور والأناناس وتفاح السكر، من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلَّى مخاوف من الآفات، وهُو ما نفته تايوان بشدة.

وفِيْ بيان، قال مجلس الزراعة التايواني إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة الشركات الأخيرة التي تأثرت بالتعليق “قصير الأجل”.

فِيْ عام 2022، سجلت واردات الصين من تايوان رقمًا قياسيًا بلغ 189 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية تايوانية.