الصين تحظر واردات 35 شركة أغذية تايوانية فِيْ تحذير قبل زيارة بيلوسي

حظرت الصين الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تقوم بتصدير البسكويت والمعجنات إليها اعتبارًا من يوم الاثنين.

جاء قرار بكين بمثابة تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكَمْ الذاتي قبل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايوان، وفقًا لتقرير لرويترز.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية يوم الثلاثاء أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة فِيْ قائمة “تعليق الاستيراد”.

من بين 107 شركة فِيْ فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 شركة تحت “تعليق الاستيراد”، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على بيانات التسجيل المنشورة على موقع الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وقال مدير أعمال بإحدى الشركات التايوانية المتضررة من القرار لرويترز “علمت بالحظر قبل مغادرتي العمل الليلة الماضية” مضيفا أنه لا يعرف سبب حظر شركته.

وأضاف رافضا نشر اسمه أن “هناك شركات أغذية تقول إن منتجاتها رُفضت بالفعل فِيْ الجمارك الصينية”.

جاء قرار التعليق فِيْ الوقت الذي حذرت فِيْه الصين بيلوسي مرارًا وتكرارًا من الذهاب إلَّى تايوان، التي تقول إنها تنتمي إليها، فِيْ زيارة تقول بكين إنها ستتعارض مع مبدأ الصين الواحدة الذي تلتزم واشنطن بالالتزام به.

ولم ترد الإدارة العامة للجمارك الصينية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وقال عامل فِيْ شركة كو يوان يي فودز لتصنيع الحلويات لرويترز “لقد لاحظنا ذلك ونحاول فهم المزيد عَنّْه”.

ولم يتضح ما إذا كان هناك المزيد من حالات التعليق، لكن أكبر صادرات تايوان إلَّى الصين من حيث القيمة هِيْ الإلكترونيات وقطع الغيار والآلات والبلاستيك والكيماويات.

وعلقت الصين بالفعل استيراد عدد كبير من الأصناف، بما فِيْ ذلك أسماك الهامور والأناناس وتفاح السكر، من تايوان منذ العام الماضي، مشيرة إلَّى مخاوف من الآفات، وهُو ما نفته تايوان بشدة.

وقال مجلس الزراعة التايواني فِيْ بيان إنه سيتخذ الإجراءات ذات الصلة لمساعدة الشركات الأخيرة المتضررة من التعليق “قصير الأجل”.

فِيْ عام 2022، سجلت واردات الصين من تايوان رقمًا قياسيًا بلغ 189 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية تايوانية.