الصين تستأنف تنشيط الاقتصاد بضخ 45 مليار دولار فِيْ البنية التحتية

وأعلنت عَنّْ إجراء تحفِيْزي جديد لتمويل مشاريع البنية التحتية فِيْ إطار جهُودها لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص العمل فِيْ النصف الثاني من العام الجاري مع بدء الاقتصاد الصيني فِيْ التعافِيْ من آثار الإغلاق المتعلق بكورونا.

ومن المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 45 مليار دولار، لتمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال بيع السندات المالية والاعتماد على أدوات التمويل الأخرى.

حصلت بكين مؤخرا على 800 مليار يوان، أي ما يعادل 120 مليار دولار، من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية فِيْ البلاد.