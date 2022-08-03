الصين تعاقب تايوان بحرمانها من الرمال

أعلنت الصين تعليق صادرات الرمال الطبيعية إلَّى تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلَّى تايبيه.

عادة ما يستخدم الرمل الطبيعي فِيْ صناعة الخرسانة والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين فِيْ توريدها.

كَمْا قررت بكين تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان.

زيارة بيلوسي

وأثارت زيارة بيلوسي، وهِيْ أعلى مسؤول أمريكي يزور تايبيه منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية فِيْ المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.

وخلال الزيارة، شددت رئيسة تايوان تساي إنغ ون على أن بلادها “لن تتراجع” فِيْ مواجهة التهديد من الصين، التي تستعد لتنظيم تدريبات عسكرية خطيرة بالقرب من ساحل الجزيرة.

وقالت بيلوسي، خلال اجتماع مع تساي فِيْ تايبيه، إنها جاءت إلَّى المنطقة “بسلام”، مؤكدة فِيْ الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تتخلى عَنّْ التزاماتها تجاه الجزيرة الديمقراطية، التي تعيش تحت التهديد المستمر بغزو صيني.

وقالت بيلوسي “جاء وفدنا اليوم إلَّى تايوان ليقول بشكل لا لبس فِيْه إننا لن نتخلى عَنّْ التزامنا تجاه تايوان وأننا فخورون بصداقتنا الدائمة”.

إنكار الرمل

أعلنت وزارة التجارة الصينية “تعليق تصدير الرمال الطبيعية إلَّى تايوان” اعتبارًا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير.

من جانبها، قررت إدارة الجمارك الصينية تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك من تايوان.

وأكدت الإدارة أنها رصدت “بشكل متكرر” طفِيْليات ضارة على ثمار الحمضيات وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات.

قال إيفِيْن باي، محلل زراعي فِيْ شركة Trivium China Consulting “إنه أسلوب بكين الكلاسيكي”.

وأضافت “عَنّْدما تكون التوترات الدبلوماسية والتجارية عالية، يتخذ المنظمون الصينيون بشكل عام موقفا صارما للغاية بشأن الامتثال للقواعد (…) يبحثون عَنّْ أي سبب لتبرير الحظر التجاري”.

قال مجلس الزراعة التايواني يوم الثلاثاء إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق واردات مختلف السلع من الجزيرة، مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل.

تعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، وزاد التبادل التجاري بنسبة 26 فِيْ المائة فِيْ عام 2022 ليصل إلَّى 328 مليار دولار.