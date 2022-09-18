فِيْ خضم الأزمات العالمية، تأتي رياح الطاقة مع ما لا ترغب فِيْه الصين. يشهد مسار التحول النظيف اضطرابات قسرية، لذلك عاد الفحم إلَّى الصدارة مرة أخرى.

بعد إعلان التخلي عَنّْ الفحم وإطلاق استراتيجيات وخطط نوعية لدفع تنمية مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية، لجأت مرة أخرى، فِيْ خطوة تثير مخاوف بسبب تداعياتها على المناخ، لزيادة إنتاجه من الفحم لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة. هذا الصيف، نقص موارد الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز.

معضلة انبعاثات الكربون .. وخفض الفحم ..

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بخفض استخدام الفحم اعتبارًا من عام 2026 كجزء من سلسلة من التعهدات التي تهدف إلَّى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصين بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060.

انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فِيْ الصين فِيْ غضون عام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقًا لدراسة نشرها مرصد المناخ “Carbon Brief” فِيْ أوائل سبتمبر.

ولكن من أجل إنعاش النمو الاقتصادي، قررت الصين، أكبر منتج لغازات الاحتباس الحراري فِيْ العالم، زيادة إنتاجها من الفحم، وهُو مصدر طاقة شديد الضرر بالمناخ.

تثير سياسة دعم هذا القطاع، الذي يعتمد عليه الجزء الأكبر من إنتاج الكهرباء، قلق الخبراء، حيث يخشون أن يؤدي ذلك إلَّى تعقيد الانتقال المحتمل إلَّى زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وفِيْ الخريف الماضي، أمرت السلطات منتجي الفحم بزيادة طاقتهم الاستخراجية بمقدار 300 مليون طن حتى عام 2022، أي ما يعادل شهرًا إضافِيًْا من إنتاج الفحم فِيْ البلاد، خوفًا من نقص الطاقة.

فِيْ الربع الأول من عام 2022، سمحت الصين بمناجم الفحم بقدرة إجمالية تبلغ 8.63 جيجاوات، وفقًا لمنظمة السلام الأخضر، وهُو ما يمثل حوالي نصف السعة المعتمدة فِيْ عام 2022 بأكَمْله.

إنشاء مخزون طويل الأجل من الفحم

فِيْ الأسابيع الأخيرة، بسبب موجة حر غير مسبوقة، تم حرق المزيد من الفحم واستخراجه لتشغيل مكَيْفَات الهُواء وتعويض انخفاض إنتاج السدود المائية بسبب الجفاف.

فِيْ يونيو، دعا رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إلَّى “زيادة إنتاج الفحم قدر الإمكان وخلق احتياطيات طويلة الأجل من الفحم”.

أكد متتبع العمل المناخي المستقل أنه حتى أكثر الأهداف المناخية “تقييدًا” التي حددتها بكين لمكافحة الاحترار العالمي ستؤدي إلَّى ارتفاع درجة حرارة الأرض من 3 إلَّى 4 درجات مئوية قبل نهاية القرن، متجاوزة هدف اتفاقية باريس المتمثل فِيْ الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. عَنّْد 1.5 درجة مئوية.

لتحقيق هذا الهدف، سيتعين على الصين “خفض انبعاثاتها فِيْ أقرب وقت ممكن وقبل عام 2030” و “تقليل استهلاك الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى بمعدل أسرع بكثير مما هُو مخطط له”.

يعود عدم رغبة بكين فِيْ التخلي عَنّْ الفحم إلَّى عدم فعالية شبكتها الكهربائية، والتي لا تسمح بنقل الطاقة الزائدة من منطقة إلَّى أخرى.

وقالت الباحثة لوري ميليفِيْرتا فِيْ تقرير لصحيفة كاربون بريف إن الفحم والغاز يوفران مصدرًا مباشرًا للطاقة وهما، عمليًا، “السبيل الوحيد للسلطات المحلية لتجنب نقص الكهرباء”.

انتقال الطاقة المعقد

بالإضافة إلَّى ذلك، أحرزت الصين تقدمًا حقيقيًا فِيْ مجال الطاقة المتجددة. يمثل إنتاج الطاقة الشمسية فِيْ البلاد حاليًا حوالي نصف الإنتاج العالمي، وفقًا لمنظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية ومقرها سان فرانسيسكو. لكن يمكن تخزين الفحم والغاز للاستخدام عَنّْد الحاجة، على عكس طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مما يمنح السلطات المحلية إحساسًا بالأمان.

وقال ميلفِيْرتا لوكالة فرانس برس “بناء المزيد من المنشآت التي تعمل بالفحم يعَنّْي تركيز أقل على حل مشاكل الشبكة”، خوفا من أن يدفع ذلك أصحاب المصانع إلَّى “إبطاء الانتقال” إلَّى الطاقة المتجددة، من أجل استخدام مخزونهم الجديد.

فِيْ الوقت نفسه، تريد الحكومة المركزية “تجنب انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع فِيْ المقاطعات الشمالية الشرقية الشتاء الماضي، فِيْ هذا العام الحاسم سياسياً لشي” جين بينغ، حسبما قال كبير مستشاري السياسة لمجموعة أبحاث المناخ I3G. Byford Tsang.

من المتوقع أن يحصل الرئيس شي على فترة ولاية ثالثة غير مسبوقة فِيْ مؤتمر الحزب الشيوعي فِيْ 16 أكتوبر.

وأوضح تسانغ أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا، دفع بكين بدوره إلَّى زيادة إنتاج الفحم المحلي، مشيرًا إلَّى أن واردات الفحم فِيْ النصف الأول من عام 2022 انخفضت بنسبة 17.5 فِيْ المائة مقارنة بالعام الماضي.

وقال وو جينغهان، مدير مشروع الطاقة والمناخ فِيْ شرق آسيا فِيْ غرينبيس لوكالة فرانس برس “كلما راهنت الصين على الفحم الآن، زادت صعوبة تمويل وتحقيق مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ وقت لاحق”.

وأضاف “كلما طال انتظارنا لإجراء الانتقال (إلَّى الطاقة المتجددة)، أصبح مسار الانتقال أكثر تعقيدًا”.