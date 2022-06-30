الصين تقتحم مناطق سيطرة الدولار.. تفعيل خطة “اليوان الدولي”

من خلال عملتها، اليوان، تحاول الصين بناء عملة احتياطي دولية تحتاجها الدول لتأمين الاستقرار المالي العالمي وتسهِيْل النمو الاقتصادي.

يراقب الغرب الارتفاع الاقتصادي القوي الأخير للصين، حيث أصبحت أكبر منتج فِيْ العالم، وأكبر اقتصاد عالمي من خلال تعادل القوة الشرائية (PPP) وفقًا لصندوق النقد الدولي.

فِيْ حين أن هناك تكهنات متزايدة بأن الصين ستصبح قريباً القوة المهِيْمنة العالمية الجديدة ؛ لكن هذه المرحلة تحتاج إلَّى خطوات اقتصادية ونقدية لتمهِيْد الطريق أمام صعود هذه القوة إلَّى عرش الاقتصاد العالمي.

بدأت الصين فِيْ التحرك على الأرض من أجل إنشاء مجمع احتياطي لعملتها فِيْ خطوة تهدف إلَّى تدويل اليوان ؛ يقوم بنك الشعب الصيني ببناء احتياطيات اليوان مع 5 دول أخرى بالتعاون مع بنك التسويات الدولية.

تتعاون الصين مع إندونيسيا وماليزيا وهُونج كونج وسنغافورة وتشيلي ؛ يساهم كل منهما بـ 15 مليار يوان، أو حوالي 2.2 مليار دولار.

“امتياز باهظ”

الفوائد الناشئة عَنّْ إمكانية إصدار بلد للعملة الرئيسية للاقتصاد العالمي، عميقة ومتنوعة للغاية، إنها “امتياز باهظ”، لأن العملة عَنّْدها ستكون قادرة على تجنب مخاطر الوقوع فِيْ أزمات ميزان المدفوعات، أو تقلبات أسعار الصرف.

هذا يرجع إلَّى حَقيْقَة أن تدويل العملة يجعلها أساسًا فِيْ معظم معدلات التجارة الدولية، وفِيْ نفس الوقت تتمتع الحكومة باستقلال غير محدود تقريبًا لسياستها الاقتصادية.

من المؤكد أن الحكومة الصينية تدرك هذه الفوائد، فضلاً عَنّْ مشاكل “فخ الدولار” – الاعتماد الكبير على الدولار الأمريكي، حيث يلتزم العالم بأسره (بما فِيْ ذلك الصين) حاليًا بالتعامل بالدولار.

من خلال عملتها، اليوان، تحاول الصين بناء عملة احتياطي دولية تحتاجها الدول لتأمين الاستقرار المالي العالمي وتسهِيْل النمو الاقتصادي العالمي.

أدوات الصين

منذ عام 2012 وحتى اليوم، نجحت الصين فِيْ فتح 22 مركزًا للعملات حول العالم، خاصة فِيْ آسيا، مع مراكز أخرى فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا.

يُسمح لهذه المراكز بتطوير العمليات باليوان من خلال البنوك المعتمدة، والتي تكون فِيْ جميع الحالات تقريبًا صينية ؛ هذه المراكز مهمة لأن تدويل العملة قد يتم الترويج له من خلال تدويل النظام المصرفِيْ الوطني وفِيْ الحالة الصينية يتم إجراء كلاهما فِيْ وقت واحد.

تمتلك الصين نظام تحويلات عبر الحدود كبديل لنظام SWIFT، وهُو نظام CIPS، الذي أطلقته الصين فِيْ عام 2015، لتسهِيْل الأعمال التجارية عبر الحدود باليوان وإنشاء بديل لنظام SWIFT المستخدم على نطاق واسع.

وللتأكيد على أن إعلان الصين اليوم عَنّْ بناء تجمع احتياطي لعملتها، ليس بالأمر الجديد اليوم، حيث تتجه بكين تدريجياً نحو تدويل عملتها من خلال تحديد أسعار براميل النفط باليوان.

تاريخياً، ضغطت حكومة الولايات المتحدة بشدة على تصنيف سلع الطاقة بالدولار. لكن من المؤكد أن هذه الخطوة الصينية المماثلة ستثير حركات جيوسياسية كبرى فِيْ المستقبل.

منذ عام 2015 وحتى اليوم، تقوم الصين بالترويج لمبادرة حملات إعلانية فِيْ مواقع إستراتيجية حول العالم (مثل المطارات الدولية فِيْ أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) لتحفِيْز الأجانب على الاستثمار فِيْ اليوان.

لذلك، من الواضح تمامًا أن الحكومة الصينية منخرطة بعمق فِيْ جهُود تدويل عملتها ؛ قد تكون هذه الإجراءات مصحوبة بسياسات أخرى تتعلق بالجبهة الخارجية.

أهم مبادرة

الأهم من ذلك، أن مبادرة الحزام والطريق من المرجح أن تكون ناقلًا طويل الأجل لزيادة الاستخدام الدولي لليوان الصيني بين أكثر من 60 دولة شريكة بشكل مباشر، وأكثر من 80 دولة بشكل غير مباشر.

يُصدر بنك التسويات الدولية مسحًا كل ثلاث سنوات حول أسواق الصرف الأجنبي العالمية، ويظهر أن هِيْمنة الدولار الأمريكي لا تزال قوية، حيث لا تزال 88.3٪ من جميع العمليات فِيْ هذه الأسواق تستخدم الدولار.

أما بالنسبة لليوان الصيني، فلا يزال استخدامه متواضعًا جدًا بنسبة 4.3٪ من الإجمالي، ولكن التطور مع مرور الوقت كان ملحوظًا، فقد كان صفرًا فِيْ عام 2001 وأقل من 1٪ فِيْ عام 2010.

أيضًا، كانت التجارة الخارجية للصين باليوان صفرًا فِيْ عام 2009، وبعد عشر سنوات شكلت ما يقرب من 15٪ من الإجمالي.

أخيرًا، من الضروري تحليل استخدام اليوان كعملة احتياطية. فِيْ عام 2016، أدرج صندوق النقد الدولي اليوان فِيْ سلة العملات التي تضم حقوق السحب الخاصة إلَّى جانب الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين.

ومنذ ذلك الحين، يقدم الصندوق بيانات حول مشاركة اليوان فِيْ احتياطيات النقد الأجنبي، وقد نمت هذه الحصة من 1.1٪ من إجمالي الاحتياطيات المخصصة فِيْ الربع الرابع من عام 2016، إلَّى 2٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022.