الصين تكشف عَنّْ خطط لتحفِيْز الطلب على السيارات

أعلنت الصين، الخميس، عَنّْ مجموعة من الخطوات الجديدة لتحفِيْز طلب المستهلكين على السيارات، قائلة إنها ستدرس تمديد الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية مع وضع خطط لبناء المزيد من محطات الشحن الكهربائية والتشجيع على خفض رسوم الشحن.

وعززت الخطط التي أعلنت عَنّْها وزارة التجارة فِيْ بيان مشترك مع 16 هِيْئة أخرى أسهم شركات صناعة السيارات الصينية، بحصة جيلي 6٪ وجريت وول موتور 4٪.

تعرض أكبر سوق للسيارات فِيْ العالم لضربة شديدة فِيْ الأشهر الأخيرة بسبب عمليات الإغلاق الصارمة المفروضة فِيْ شنغهاي وأجزاء أخرى من البلاد للحد من انتشار سلالة Omicron لفِيْروس كورونا.

ومن بين الإجراءات الجديدة، خفضت السلطات الشهر الماضي ضريبة شراء السيارات إلَّى النصف إلَّى 5٪ للسيارات التي يقل سعرها عَنّْ 300 ألف يوان (45 ألف دولار) بمحركات سعة 2.0 لتر أو أقل.

لم يدفع مشترو بعض السيارات الكهربائية بالكامل أو الكهربائية جزئيًا ضريبة الشراء منذ عام 2014. وكان هناك دراسة لإلغاء هذا الإعفاء الضريبي، لكن الوزارة قالت إنها تدرس الآن فكرة تمديد الإعفاء، مؤكدة موقفًا أعلنته الحكومة. مجلس الوزراء الشهر الماضي.

ساعد التخفِيْض الضريبي إلَّى النصف على انتعاش السوق، حيث قفزت مبيعات سيارات الركاب فِيْ يونيو بنسبة 22 فِيْ المائة عَنّْ العام السابق إلَّى 1.9 مليون سيارة، وفقًا للبيانات الأولية من اتحاد منتجي السيارات.

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 130 فِيْ المائة لتصل إلَّى 546 ألف سيارة الشهر الماضي، وهُو ما يمثل ما يقرب من 30 فِيْ المائة من إجمالي مبيعات السيارات.

كَمْا قالت الوزارة إنها ستشجع على استبدال السيارات القديمة، وزيادة الدعم الائتماني لشراء السيارات، وإزالة الحواجز أمام بيع السيارات المستعملة فِيْ مختلف المحافظات.