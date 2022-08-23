الصين فِيْروس كورونا زاد من انخفاض المواليد والزيجات

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن كوفِيْد -19 ساهم فِيْ انخفاض معدلات الزواج والولادة فِيْ البلاد.

وأضافت أن العديد من النساء ما زلن يؤخرن خططهن للزواج أو الإنجاب، مضيفة أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة أدت إلَّى “تغييرات عميقة”.

وأضافت أن انتقال الشباب إلَّى المناطق الحضرية، وقضاء المزيد من الوقت فِيْ التعليم وبيئة العمل المجهدة، كلها لعبت دورًا أيضًا.

قال علماء السكان أيضًا إن سياسة الصين الصارمة المتمثلة فِيْ القضاء على أي تفشي للوباء من خلال فرض قيود صارمة على حياة الناس ربما قللت بشدة من رغبتهم فِيْ إنجاب الأطفال.

وقالت اللجنة “كان لفِيْروس كورونا تأثير واضح على ترتيبات الزواج والولادة لبعض الناس”.

من المتوقع أن تنخفض المواليد الجدد فِيْ الصين إلَّى مستويات قياسية هذا العام، وفقًا لمتخصصين فِيْ الديموغرافِيْا، حيث تشير التوقعات إلَّى انخفاض أقل من 10 ملايين طفل مقارنة بـ 10.6 مليون فِيْ العام الماضي – وهُو مستوى أقل بنسبة 11.5٪ عَنّْ عام 2022.

كان معدل المواليد فِيْ الصين 1.16 فِيْ عام 2022، وهُو واحد من أدنى المعدلات فِيْ العالم وأقل من معدل 2.1 الذي تعتبره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضروريًا لاستقرار السكان.

بعد أن فرضت الصين سياسة الطفل الواحد من 1980 إلَّى 2015، أقرت بأن سكانها على وشك الانكَمْاش – وهِيْ أزمة محتملة ستختبر قدرتها على رعاية كبار السن.

ولمعالجة المشكلة، اتخذت السلطات العام الماضي تدابير على المستويين الوطني والإقليمي مثل الإعفاءات الضريبية وإجازة الأمومة الأطول والتأمين الطبي المعزز وإعانات الإسكان والأموال الإضافِيْة لطفل ثالث.