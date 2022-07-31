الصين مشروع قانون الرقائق الأميركية سيعطل التجارة العالمية

قالت وزارة التجارة الصينية إن تلك التي أقرها الكونجرس الأمريكي تتضمن أحكامًا تقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة فِيْ الصين، مما سيؤدي إلَّى تشويه سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات وتعطيل التجارة الدولية.

وأضافت الوزارة فِيْ بيان لها أن التشريع الأمريكي هُو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة، مع مبالغ ضخمة من الإعانات التي ستقدم لصناعة الرقائق الأمريكية.

وقال البيان إن مشروع القانون الأمريكي يجب أن يتم تنفِيْذه وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافِيْة وعدم التمييز، للمساعدة فِيْ الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل التصنيع والتوريد العالمية وتجنب التجزئة.

وأشار البيان إلَّى أن الصين ستواصل متابعة تطورات مشروع القانون واتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة عَنّْد الضرورة.