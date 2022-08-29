الضمان الاجتماعي المطور الجديد.. خطوات وشُروطْ التسجيل فِيْ البرنامج، يعد نظام الضمان الاجتماعي من أبرز البرامج التابعة لوزارة الموارد البشرية والذي يقوم بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية الشهرية للكثير من الأسر المحتاجة وذوي الدخل المنخفض، وتحرص وزارة الموارد على تقديم عيشة كريمة للمواطنين، كما ويكم التسجيل فِيْ البرنامج الضمان الاجتماعي المطور وفق شروط محددة.

احصل على الضمان الاجتماعي 1444

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الخميس المقبل 1 سبتمبر 2022 م صرف دفعة جديدة من الضمان الاجتماعي المتقدم للمواطنين السعوديين الذين يتقاضون معاشات ضمان اجتماعي متقدمة. سواء كانوا يعيشون داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشُروطْ التي بموجبها يتم تغطية المواطنين بالضمان الاجتماعي.

تطوير شُروطْ الحصول على الضمان الاجتماعي 1444

يمكن الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وفق الخطوات التالية –

أن يكون الحد الأدنى للمعاش للمستحق 550 ريالاً والمعاش العائلي 1100 ريال على الأقل.

ليكون مؤهلاً لمعاش التنمية الاجتماعية، يجب على المستفِيْد استيفاء جميع الشُروطْ.

يجب على الحاصلين على معاشات الضمان الاجتماعي عدم الإقامة فِيْ مناصب خاضعة لسلطة الحكومة الملكية للمملكة العربية السَعُودِيْة.

إذا كان للمتقاعد أكثر من عائلة، يحق لكل فرد من أفراد الأسرة معاش منفصل.

على المستفِيْدين التسجيل فِيْ معاشات التنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد والتنمية البشرية.

تعليمات للتعرف على الضمان الاجتماعي المستحدث لعام 1444 هـ

هناك بعض الإجراءات التي شرحتها وزارة الموارد البشرية بخصوص الضمان الاجتماعي المطورة، وهِيْ كالتالي –

زيارة مستفِيْدي المواطنين على الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم يختار المستفِيْد تبويب “طلبات المعاشات الاجتماعية”.

يقوم المتقاعدون بتسجيل أسمائهم فِيْ المكان المخصص لذلك.

يقوم المستلم بعد ذلك بإدخال رقم تعريف وطني صالح.

ثم يختار المستفِيْد راتبًا سنويًا قدره 9 أشهر وصفرًا.

عندما يختار المواطنون علامة تبويب الاستعلام، سيرون جميع البيانات حول المعاش الاجتماعي المطور حديثًا.

هناك بعض الشُروطْ التسجيل فِيْ البرنامج الضمان الإجتماعي ، والذي يجب ان تتوفر في المواطن لكي يتم الإستفادة من البرنامج، ومن أهمها ان يكون المواطن سعودي الجنسية، أن يكون الحد الأدنى للمعاش للمستحق 550 ريالاً والمعاش، ويمكن التسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال موقع الوزارة الرسمي.