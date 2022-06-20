الضمان الاجتماعي المطور المميزات و شروط التسجيل ومتى يتم وقف المعاش

يعد الضمان الاجتماعي المتطور أحد أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. يهدف البرنامج إلى دعم المستفيدين مادياً على شكل معاش ضمان اجتماعي. يعد هذا البرنامج أحد ركائز خطة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى مجتمع متطور في جميع المجالات. يدعم هذا البرنامج الأفراد والعائلات الذين يستوفون شروط الأهلية للحصول على الدعم لتحسين المستوى والظروف المعيشية. يأتي الدعم المادي لبرنامج الضمان الاجتماعي على شكل معاش شهري يصرف للفرد أو الأسرة. وتأتي أموال التقاعد المقدمة للمستفيدين من أموال الزكاة والتبرعات وإيرادات الأوقاف والهبات ، وكذلك إعانات الخزينة العامة. تتم عملية تحصيل الأموال واستلام ومراجعة طلبات التقاعد وتسليم المعاشات للمستحقين تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

كيفية احتساب مبلغ المعاش:

يتم تحديد قيمة المعاش للمتقدم سواء كان فردا مستقلا أو أسرة كاملة بجمع قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة. بعد ذلك يتم خصم نصف قيمة الدخل الشهري ويضاف إلى الدخل غير المكتسب من الإعانات الحكومية ، باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيرًا ، تتم مقارنة المجموع مع الحد الأدنى للمعاش المحسوب وفقًا لجدول الاستحقاقات الشهري المعتمد.

* الحد الأدنى لاستحقاق رب الأسرة 1100 ريال ولأفراد الأسرة 550 ريال سعودي

جدول معاش الضمان الاجتماعي المطور:

يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن قيمة المعاش في الضمان الاجتماعي الجديد وسلم رواتب الضمان الاجتماعي ، وهو ما سنراجعه الآن من خلال الجدول.

عدد أفراد الأسرة استحقاق المعاش الشهري الحد الشهري للمعاش 1 شخص 1000 ريال 2001 ريال 2 أشخاص 1285 ريال 2570 ريال 3 أشخاص 1570 ريال 3140 ريال 4 اشخاص 1855 ريال 3710 ريال 5 أشخاص 2140 ريال 4280 ريال 6 أشخاص 2420 ريال 4840 ريال 7 أشخاص 2710 ريال 5420 ريال 8 أشخاص 3000 ريال 6000 ريال 9 أشخاص 3250 ريال 6560 ريال 10 أشخاص 3560 ريال 7120 ريال 11 شخصا 3840 ريال 7680 ريال 12 شخصا 4130 ريال 8260 ريال 13 شخصا 4410 ريال 8820 ريال 14 شخصا 4700 ريال 9400 ريال 15 شخصا 5000 ريال 10،000 ريال

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور:

افتح الموقع الرسمي لوزارة الموارد الرسمية والتنمية الاجتماعية. انتقل إلى صفحة Developer Social Security (الضمان الاجتماعي). اختر تسجيل جديد. أدخل البيانات الشخصية المطلوبة لإنشاء الحساب (رقم الهوية / رقم الهاتف المحمول / تاريخ الميلاد / كلمة المرور). انقل رمز التحقق في المربع الخاص به ، ثم انقر فوق “أوافق على الشروط والأحكام”. ثم اضغط على كلمة “Register”. سوف تتلقى رسالة تأكيد على رقم الهاتف المحمول الذي أدخلته مسبقًا. أدخل رمز التحقق في الرسالة في المساحة المخصصة له. أدخل رقم حسابك المصرفي ، بشرط أن تتطابق بيانات الحساب المصرفي مع بيانات الحساب التي أنشأتها على المنصة. ابدأ بملء البيانات المطلوبة ضمن حساب المنصة ، مثل الحالة الاجتماعية ، ومكان الإقامة ، والتعليم ، والدخل الشهري ، وغيرها. يوصى بالضغط على “حفظ البيانات” بعد كل إدخال لتجنب فقدان البيانات نتيجة أي خطأ. بعد ملء جميع التفاصيل ، ابدأ في التقدم بطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي الجديد:

أن يكون المستفيد سعوديا مقيم بشكل كامل داخل المملكة. أن يكون المستفيد زوجة أو مطلقة أو أرملة لمواطن سعودي وله أبناء يحملون الجنسية السعودية ويقيمون إقامة كاملة داخل المملكة مع إثبات رسمي لذلك. كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء سعودية مطلقة أو أرملة من غير سعودي مع وثيقة رسمية بذلك. يجب أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو الأيتام أو أمهات الأيتام ممن لديهم بطاقات مواصلات سارية. أن يكون الدخل الشهري للمُعيل أو لأفراد الأسرة أقل من الحد الأدنى المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطوَّر. ألا يكون لدى المتقدم أصول ذات قيمة مالية عالية. ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية أو دور الرعاية. يلتزم معيل الأسرة بتلبية جميع المتطلبات الأساسية لأفراد أسرته من خدمات التعليم والصحة. التزام أفراد الأسرة المعالين القادرين على العمل بانتظام في برامج التأهيل والتدريب المهني الخاضعة لشروط الوزارة. لا مانع من أن يكون لدى العائل الواحد أكثر من أسرة ، والضمان يدعم كل أسرة بمعاش مستقل حسب الشروط. لا مانع من قيام أحد أفراد الأسرة المقيمين خارج مدينة سكن الأسرة بالدراسة ؛ هذا لا يمنع الأسرة من استحقاق المعاش.

أسباب إيقاف المعاش من قبل الوزارة:

للوزارة الحق في تعليق المعاش أو توجيه المستفيد إلى المسؤولية التي قد تصل إلى الغرامة أو السجن أو كليهما في حالة حدوث أي مما يلي:

إذا تم الإخلال بأي من الشروط السابقة. عندما يستمر تزوير البيانات. مع التحايل للحصول على الدعم. عدم دفع أجور أفراد الأسرة القادرين على العمل في برامج التدريب المهني بالوزارة. حرمان الأسرة من احتياجاتها من التعليم والعلاج وغيرهما. عدم تحديث البيانات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الحصول على الدعم.

الفرق بين نظام الضمان الاجتماعي القديم والضمان الاجتماعي المطور:

كان النظام الاجتماعي القديم أكثر تعقيدًا في الإجراءات وتقديم المستندات وطلبات الدعم وحتى الحصول على معاش تقاعدي. ومع ذلك ، ولأن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يبدأ إلا في نوفمبر 2021 ، فقد بدأ النظام الجديد العمل بالتوازي مع النظام الاجتماعي القديم من أجل تحقيق نقل سلس وخالي من المشاكل للبيانات والمستفيدين بين النظامين. سيستمر النظامان في العمل جنبًا إلى جنب وفقًا للخطة حتى مايو 2022. بعد ذلك سيتم إيقاف النظام القديم تمامًا واستبداله بالنظام المطور بالكامل بمميزاته.

يستهدف الضمان الاجتماعي الجديد الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا للدعم المالي ، حيث إنه متصل بقاعدة بيانات ضخمة تمكنه من التحقق مما إذا كان المتقدمون مؤهلين للحصول على الدعم أم لا. كما سيمكن النظام الجديد المستفيدين المؤهلين من تحسين ظروفهم المعيشية أو حتى تحقيق الاستقلال المالي الكامل. كما يهدف البرنامج إلى تكوين أفراد مهنيين ومنتجين من خلال دفع القادرين على العمل إلى برامج التدريب المهني التي تخضع لإشراف وشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأتي المرحلة التالية من خلال توفير عروض وفرص عمل مناسبة للمتدربين بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. وأخيراً تأتي مرحلة النهوض بالقصر ورعاية أسرهم ، من خلال إلزام العائل بتوفير التعليم والخدمات الصحية وأساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة المعالين. برنامج الضمان الاجتماعي المطور لا يهمل ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ويمد يد العون للمرأة سواء أكانت أرامل أو مطلقة.

ميزات وأهداف وفوائد نظام الضمان الاجتماعي المطور:

خطوات سهلة يمكنك القيام بها بنفسك من المنزل. إدخال البيانات مرة واحدة فقط لحفظها في الحساب. سهولة التحقق من صحة البيانات من خلال الارتباط بمركز المعلومات الوطني لتجنب العبث قدر الإمكان ولضمان وصول المعاشات لمن يستحقها. استهداف دقيق للبرنامج لاحتياجات المستفيدين. سهولة التواصل بين النظام والمستفيدين سواء من خلال البريد الإلكتروني أو حساب الموبايل أو المنصة. احفظ الطلبات والقرارات السابقة ومدفوعات المعاشات التقاعدية السابقة للرجوع إليها في أي وقت. متابعة آخر المستجدات والقرارات المتخذة في الطلبات المقدمة عبر الرسائل النصية القصيرة. التحسين والتحديث المستمر للنظام لضمان استمرارية الاهتمام ووصول الدعم لمن يستحقه. مراعاة احتياجات المستفيدين سواء كانوا افرادا او عائلات. تحقيق الاستقلال المالي لبعض فئات المستحقين. توفير التدريب والتأهيل المهني لأفراد الأسرة المؤهلين لضمان مستقبل أفضل لهم. سهولة التواصل مع الدعم الفني عبر الهاتف على الرقم 19911.

في حال واجهتك أي صعوبة في التسجيل أو التقدم لطلبات استحقاق الدعم ، يمكنك الكتابة إلى الوزارة على البريد الإلكتروني التالي [email protected] سيتم الرد على الاستفسار خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل * ، أو يمكنك الاتصال برقم الدعم الموحد 19911 ، أو الكتابة للدعم من خلال بوابة الضمان الاجتماعي المطورة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “صوتك مسموع “أو انتقل أخيرًا إلى أحد مكاتب خدمات الضمان الاجتماعي الجديدة. يمكنك معرفة أقرب مكتب إليك من خلال خريطة دليل الفروع داخل المملكة من هنا.

تقع المكاتب في المناطق التالية:

الرياض – المدينة المنورة

جازان – مكة

القصيم – الباحة

تبوك – عسير

الجوف – نجران

الحدود الشمالية – حائل

المنطقة الشرقية

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