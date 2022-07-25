الضمان الاجتماعي المطور دخول للعاطلين عن العمل

شهد الضمان الاجتماعي المتطور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تطوراً هائلاً لوزارة الموارد البشرية يهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطن بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بأكَمْلها.

دخول مطور الضمان الاجتماعي

أعلم أنك تبحث عن كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره من خلال موقع Nafath الخاص بوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة، وسنخبرك بالشُروطْ اللازمة لقبولك.

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطورين

عمرك 18 سنة على الأقل. لا يزيد دخله عن 3000 ريال سعودي تقريبا. أن يكون سعودي الأصل.

تطورت ظروف الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل.

لكي يتم قبول طلبك للحصول على الضمان الاجتماعي، يجب عليك اتباع جميع القواعد التالية

أن يكون سعودي الأصل. أن يكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة. عمرك 35 سنة على الأقل. ألا يكون مسجلاً سابقًا فِيْ دائرة التأمينات والشؤون الاجتماعية. إحضار تقرير طبي يفِيْد بعدم قدرتك على العمل.

الفئات التي يحق لها معاش اجتماعي

أقارب المدمن مع تقرير كامل يثبت ذلك. مطلقة، أرملة، زوجة مهجورة. الأشخاص فوق 60 عامًا. ذوي الاحتياجات الخاصة. أيتام الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة. عائلة فقدت أحد المعالين.

ما هِيْ طريقة الرجوع إلى حالة الضمان الاجتماعي المطوَّر

أولا اذهب إلى رَابِطْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اكتب اسمك الكامل وكلمة المرور. اكتب رقم السجل المدني الخاص بك فِيْ المكان الصحيح. اكتب رمز التحقق البشري المعروض أمامك فِيْ المكان المناسب. انقر فوق كلمة عرض.

كيف تدخل نظام الضمان الاجتماعي من منصة نافث

يمكنك التقديم على منصة الدعم الاجتماعي من خلال Nafath باتباع الخطوات التالية

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الالتزام بالموارد البشرية. اضغط على الدخول الوطني الموحد، ثم استكَمْل جميع الإجراءات اللازمة.

ما هُو رقم الضمان الاجتماعي للمطور الموحد المجاني

أتاحت لك وزارة الموارد البشرية العديد من الأرقام المجانية لتسهِيْل عملية استشارة الدعم الاجتماعي وأيضًا للتعرف بشكل مباشر على جميع الإجراءات والشُروطْ المطلوبة، بما فِيْ ذلك ما يلي

رقم الضمان الاجتماعي للمطور الرياض 0114057988. الرقم المجاني الموحد 19911 متاح حاليًا. صندوق البريد 12484. الرقم المباشر المجاني 08001222777.

مدخلات مطور الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ من المال سيتم صرفه لك عندما تكون مؤهلاً للحصول على الدعم الاجتماعي، ولكن بعد استيفاء جميع الشُروطْ المطلوبة، بما فِيْ ذلك أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، وعدم تسجيل اسمك من قبل فِيْ ضمان اجتماعي.

نشرح كيفِيْة استشارة الدخل للضمان الاجتماعي الذي تم تطويره بطريقة سهلة وبسيطة يسهل عليك متابعتها وتنفِيْذها فِيْ دقائق قليلة من خلال منصة نافث التابعة لوزارة الموارد البشرية.