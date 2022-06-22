الضمان الاجتماعي المطور طريقة التسجيل وأسباب رفض الطلب وموعد نزوله

يعد الضمان الاجتماعي المتطور من أهم المساعدات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية ، حيث تسعى المملكة لرعاية المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة لمساعدتهم على مواجهة ظروف معيشية صعبة و أعباء الحياة في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده جميع الدول. وزارة شؤون المواطنين لديها القدرة على التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني ، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

كيفية التسجيل للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل إلكترونيًا في الضمان المطور باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي الذي طورههذا الرابط.

اكتب جميع البيانات اللازمة في الأماكن المخصصة لذلك.

سجل اسمك ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني بكلمة مرور.

إدخال جميع البيانات اللازمة الخاصة بصاحب العمل مع التعليمات وعنوان السكن مع إرفاق عقد الإيجار.

تأكد من صحة البيانات المدخلة ، ثم اضغط على الأيقونة للموافقة على الشروط والأحكام ، ثم اضغط على أيقونة الحفظ.

بعد استكمال هذه الخطوات سيتم الرد على الطلب خلال 15 يومًا سواء تم قبوله أو رفضه.

أسباب رفض طلب التسجيل في المعاش المطوَّر

يتساءل الكثير من الناس عن رفض بعض طلبات المواطنين للدعم الأمني ​​على الرغم من تقديم بياناتهم بشكل صحيح ، حيث يعود سبب الرفض إلى ما يلي:

تسجيل المعلومات غير الصحيحة التي يقدمها المواطن بحيث يؤكد البرنامج لجميع المواطنين ضرورة الدقة عند تسجيل البيانات.

كما يمكن أن يكون سبب الرفض عدم توفر المستندات المطلوبة المرفقة ، حيث يجب على مقدم الطلب التأكد من إرفاق جميع الأوراق.

تم رفض الطلب نتيجة التأكد من أن المواطن مقدم الطلب قد زاد الدخل ، لأن دعم الضمان الاجتماعي المطور موجه للأسر الفقيرة والأسر ذات الدخل المنخفض.

موعد إصدار الضمان المطور لشهر يونيو

تاريخ نزول الضمان المطور كالعادة هو نهاية هذا الشهر أي الخميس الموافق للميلاد 6-30-2022 وهجري الموافق 12 / 1-1443.