الضمان الاجتماعي المطور قرار هام بشأن مَوعِد صرف المعاش وتمديد فترة التسجيل

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور من أهم طرق دعم المواطن السعودي، وهُو عبارة عن معاش شهري يتم دفعه فِيْ مَوعِد محدد لجميع المستفِيْدين من الخدمة بعد مطابقة البيانات المقدمة مع شُروطْ الاستحقاق، وبعد نظام مطور للضمان الاجتماعي هُو نظام تم تنفِيْذه حديثًا وبشكل أوضح منذ نهاية عام 2022، لذلك أصبح النظام المطور أكثر انسجامًا مع متطلبات الأسرة الأكثر احتياجًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْ نفس الوقت النظام تم تطويره بشكل أكثر شمولاً ويهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية (تأهِيْل / تدريب / توظيف)، وقد أتاح ذلك بالفعل لآلاف المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الاستفادة من هذا المعاش شهرياً منذ إطلاق البرنامج الخاضع للإشراف الكامل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجدون فِيْ هذا التقرير كل ما يدور حول قرار تاريخ صرف المعاش وتمديد مدة الانتساب.

مطور الضمان الاجتماعي

هذا البرنامج تطوير معاش الضمان الاجتماعيأصبح المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه بعض كبار السن من الرجال والنساء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يصرف حوالي 1100 ريال شهرياً لرب الأسرة الذي يتقاضى المعاش، وكذلك أن يحصل كل فرد من أفراد المعالين على 550 ريالاً لكل فرد. شهر فِيْ حالة عدم وصول المستحقين إلى الحد الذي يمنع صرف المعاش.

تطوير شُروطْ الأهلية للضمان الاجتماعي

إذا كان المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء المتزوجة من سعودي ولديها جنسية أخرى، والأرملة ليست سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي.

الالتزام بتقديم الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال والالتزام ببرنامج التدريب والتأهِيْل الذي تضعه الوزارة.

تمديد فترة تسجيل الضمان

فِيْ سياق بحث المواطن عن حَقيْقَة امتداد المصطلح اشترك فِيْ مطور الضمان الاجتماعينلاحظ أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت بالفعل أن التسجيل سيستمر حتى أكتوبر، بعد أن كان من المقرر انتهاء التسجيل فِيْ مايو، ولكن يمكن للمواطنين والمستفِيْدين الجدد التسجيل حتى 30 أكتوبر 2022 م الموافق 4/4/1444 هـ. ميلادي ح.

ما هُو معاش الضمان الاجتماعي الشهري

يمكنك حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريًا من الرسم التوضيحي المرفق، وقد حددت وزارة الموارد البشرية اليوم الأول من كل شهر ميلادي لدفع المعاش شهريًا.