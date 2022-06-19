الضمان الاجتماعي المطور 1443 كيفية تحديث البيانات وفق وزارة الموارد البشرية 2022

مطور الضمان الاجتماعي 1443 أعلن آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 لاستحقاقي دعم الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، بحسب شروط الاستحقاق ، وأعلنت الوزارة اليوم عبر موقعها الإلكترونيتويترخطوات تحديث بيانات المستفيدين الخاصة بحساباتهم باتباع الدليل الموضح وزارة الموارد البشرية ذكر المواطنين المستفيدين من دفع معاش الضمان في النظام القديم ، تم تمديد فترة التقديم والتسجيل مع ضمان المطور حتى في 5 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن دفع معاش الضمان وبالنسبة لجميع المؤهلين في المملكة ، فلن تتأثر خلال الفترة الانتقالية إلى النظام المطور ، بحسب البيانات وزارة الموارد البشرية.

كيفية تحديث البيانات في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية

في نفس السياق المذكور أعلاه خطوات كيفية تحديث بيانات حساب الضمان الاجتماعي كما شرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب على المستفيدين القيام بما يلي:

أولاً قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa .

. أيضا ، اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

أيضًا ، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة من رقم الهوية وكلمة المرور ، ثم اضغط على Enter.

بعد تسجيل الدخول ، قم بتغيير وتحديث بياناتك على النحو التالي تغيير كتابة رقم الجوال أيضا القيام قم بتحديث العنوان و ال رقم الاتصال وانقر على أيقونة التالي.

أيضا القيام و ال وانقر على أيقونة التالي. ويلي ذلك الوصول إلى الصفحة الإفصاح عن الدخل انقر فوق التالي ، ثم انقر فوق خانة اختيار موافقة بشروط.

انقر فوق التالي ، ثم انقر فوق خانة اختيار بشروط. انقر فوق التعهد والإقرار السابق ، ثم تلقى رمز التحقق على هاتفك المحمول.

السابق ، ثم تلقى على هاتفك المحمول. أخيرًا ، اكتب رمز التحقق المكون من أربعة أرقام المرسل إليك على هاتفك المحمول ، واضغط على. أيقونة تشديد.

خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان المطور 2022

بالإضافة إلى ما سبق ، يتمتع المواطنون المؤهلون للحصول على الدعم بالأهلية والأهلية الكاملة في حالة مواجهة مشكلة رفض الطلب تطوير دعم الضمان الاجتماعي يمكنهم تقديم طلب اعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولا اضغط رابط منصة الضمان الاجتماعي مطور. قم أيضًا بالضغط على الأيقونة برنامج الدعم الخاص بي. بعد ذلك ، اضغط على. علبة برنامج الضمان الاجتماعي. انقر أيضًا على الأيقونة الأهلية والأهلية. بعد ذلك ، انقر فوق علامة التبويب “عرض تفاصيل الدورة التدريبية”. كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة حسب الاعتراض المراد تقديمه. في النهاية انقر فوق الرمز تسليم الاعتراض.

تحديثات على شروط تسجيل الضمان الجديد 2022

في الختام ، فان وزارة الموارد البشرية تم الإعلان في وقت سابق عن آلية التسجيل في برنامج الضمان المطور بالمملكة ، بحسب شروط الأهلية ، ومن بينها نذكر ما يلي: