الضمان الاجتماعي المطور 1443 كيفية تحديث البيانات وفق وزارة الموارد البشرية 2022

مطور الضمان الاجتماعي 1443 أعلن آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443 لاستحقاقي دعم الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ، بحسب شروط الاستحقاق ، وأعلنت الوزارة اليوم عبر موقعها الإلكترونيتويترخطوات تحديث بيانات المستفيدين الخاصة بحساباتهم باتباع الدليل الموضح وزارة الموارد البشرية ذكر المواطنين المستفيدين من دفع معاش الضمان في النظام القديم ، تم تمديد فترة التقديم والتسجيل مع ضمان المطور حتى في 5 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 30 أكتوبر 2022 مع العلم أن دفع معاش الضمان وبالنسبة لجميع المؤهلين في المملكة ، فلن تتأثر خلال الفترة الانتقالية إلى النظام المطور ، بحسب البيانات وزارة الموارد البشرية.
كيفية تحديث البيانات في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية
في نفس السياق المذكور أعلاه خطوات كيفية تحديث بيانات حساب الضمان الاجتماعي كما شرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب على المستفيدين القيام بما يلي:
- أولاً قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.
- أيضا ، اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية واختر بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.
- أيضًا ، قم بتعبئة المعلومات المطلوبة من رقم الهوية وكلمة المرور ، ثم اضغط على Enter.
- بعد تسجيل الدخول ، قم بتغيير وتحديث بياناتك على النحو التالي تغيير كتابة رقم الجوالأيضا القيام قم بتحديث العنوان و الرقم الاتصال وانقر على أيقونة التالي.
- ويلي ذلك الوصول إلى الصفحة الإفصاح عن الدخلانقر فوق التالي ، ثم انقر فوق خانة اختيار موافقة بشروط.
- انقر فوق التعهد والإقرار السابق ، ثم تلقى رمز التحقق على هاتفك المحمول.
- أخيرًا ، اكتب رمز التحقق المكون من أربعة أرقام المرسل إليك على هاتفك المحمول ، واضغط على. أيقونة تشديد.
خطوات الاعتراض على رفض طلب دعم الضمان المطور 2022
بالإضافة إلى ما سبق ، يتمتع المواطنون المؤهلون للحصول على الدعم بالأهلية والأهلية الكاملة في حالة مواجهة مشكلة رفض الطلب تطوير دعم الضمان الاجتماعي يمكنهم تقديم طلب اعتراض من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولا اضغط رابط منصة الضمان الاجتماعي مطور.
- قم أيضًا بالضغط على الأيقونة برنامج الدعم الخاص بي.
- بعد ذلك ، اضغط على. علبة برنامج الضمان الاجتماعي.
- انقر أيضًا على الأيقونة الأهلية والأهلية.
- بعد ذلك ، انقر فوق علامة التبويب “عرض تفاصيل الدورة التدريبية”.
- كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة حسب الاعتراض المراد تقديمه.
- في النهاية انقر فوق الرمز تسليم الاعتراض.
تحديثات على شروط تسجيل الضمان الجديد 2022
في الختام ، فان وزارة الموارد البشرية تم الإعلان في وقت سابق عن آلية التسجيل في برنامج الضمان المطور بالمملكة ، بحسب شروط الأهلية ، ومن بينها نذكر ما يلي:
- أولاً: أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيمًا كاملاً في المملكة العربية السعودية.
- كما تستثنى غير السعودية المتزوجة من سعودية من شرط الجنسية.
- كما يحق لها إعالة الأرملة والمطلقات غير السعودية التي لديها أطفال سعوديون.
- وكذلك أبناء لأب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كما يشمل الدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- بشرط أن لا يقل إجمالي دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي للمعيل و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.
- أن لا يكون صاحب الإعانة مقيمًا في إحدى دور الرعاية أو دور الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا ، بشرط ألا يكون لمقدم طلب الدعم أصول عقارية أو مشاريع تجارية في السجل التجاري.
- ينطبق استحقاق معاش الضمان الاجتماعي أيضًا على أسرة المعيل المفقود أو الغائب ، أو أسرة المعيل المدمن على المخدرات.
- كما يحق للعائلة المفصولة والعائلة المهجورة الحصول على معاش الضمان.
- وفي النهاية ، يحق للأيتام من كلا الجنسين أيضًا الحصول على المعاش سواء بدون أب أو بدون أب أو بدون أبوين أو بدون أبوين.
التعليقات