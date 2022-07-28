الضمان الاجتماعي المطور sbis رَابِطْ التسجيل فِيْ منصة الدعم 1443 الشُروطْ

يعد الضمان الاجتماعي المطور حديثًا من أهم برامج الدعم فِيْ المملكة، لذلك يسعى الكثير من المواطنين للانضمام إلى البرنامج لدعم مستفِيْدي الضمان الاجتماعي، خاصة بعد الإعلان عن تطوير النظام، بعد أن أعلنت الوزارة رسميًا عن ذلك. دخل نظام الضمان الاجتماعي المطور حيز التنفِيْذ وشمل فئات لم يشملها الضمان الاجتماعي القديم، وبدأ العديد من المواطنين فِيْ التقدم لبرنامج دعم المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على المعاش الذي سيُمنحون لهم. أولئك الذين يستوفون شُروطْ أهلية الضمان الاجتماعي الجديدة وضح ما هُو نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويمكن العثور على شُروطْ التسجيل لتأمين العمال من خلال التعليم.

ما هُو sbis مطور الضمان الاجتماعي

عند إطلاق برنامج دعم المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي الجديد أوضحت دائرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه برنامج وطني صدر بقرار نبيل من القيادة الرشيدة حفظه الله ورعاية المواطنين الأشد احتياجا نقديا. الدعم. لتحسين ظروفهم المعيشية.

بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال المالي لجميع المستحقين، بالإضافة إلى جهُود الوزارة فِيْ تحويل المواطنين المحتاجين من الحاجة إلى المساعدة المالية إلى أشخاص منتجين من خلال برامج التأهِيْل والتوظيف، وتقديم خدمات للبحث عن فرص عمل مناسبة لمقدم الطلب. أهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد هِيْ كَمْا يلي

التمكين لتحقيق الاستقلال المالي.

تحويل الشخص المؤهل إلى منتج من خلال برامج التدريب والتعليم.

تلبية المتطلبات الأساسية للأسر المستحقة.

تنفِيْذ الآليات التي تساعد المستفِيْدين فِيْ حالات الأزمات والكوارث.

تلبية الاحتياجات المالية للأسر الأكثر احتياجًا للدعم.

تم تطوير رَابِطْ جديد للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

بعد تدشين نظام الضمان الاجتماعي الجديد الذي طورته الهِيْئة الفرعية للتنفِيْذ، كان من المتوقع أن يتم استلام طلبات الحماية المطورة عبر بوابة الأمن القديمة، لكن الوزارة أعلنت عن إطلاق منصة الحماية الاجتماعية والدعم للقلق فقط لتلقيها. الكل التطبيقات المتعلقة بالبرامج الأمنية، وهذا جزء من التنمية الاجتماعية 1443، والتي من خلالها يمكن الحصول على جميع خدمات الضمان الاجتماعي.

وعلى صعيد الموارد البشرية أو العمل، أنشأت الوزارة منصة “قوى” لاستقبال جميع الطلبات المتعلقة بالعمل، ومن جانبها تم التأكيد على أن التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد متاح من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطورة. ، تسجيل الدخول بشكل مستمر ودائم خلال الأيام الحالية دون تحديد المَوعِد النهائي لتقديم المتقدمين الجدد.

أما بالنسبة لمن ينتسبون إلى الضمان الاجتماعي القديم، فقد أعلنت الوزارة فِيْ البداية منحهم ستة أشهر للالتحاق بالتأمين المطور، ثم أذنت بتمديد فترة الانتساب فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر للمستفِيْدين الحاليين لمدة خمسة أشهر إضافِيْة، وبذلك ينتهِيْ التسجيل فِيْ هذه الفئة اعتبارًا من 30 أكتوبر، ويمكن لمن يرغب فِيْ التسجيل الآن القيام بذلك من خلال رَابِطْ الضمان المرفق على النحو التالي

رَابِطْ تسجيل الدخول للضمان الاجتماعي ⇐ (http//sbis.hrsd.gov.sa/).

شُروطْ توفِيْر الضمان الاجتماعي المتطور

يجب على أي شخص يرغب فِيْ التقدم للحصول على الضمان المطور التأكد من استيفاء الشُروطْ التي أعلنتها الوزارة، حيث يجب أن تنطبق جميع شُروطْ الأهلية على مقدم الطلب حتى يتم إصدار نتيجة الأهلية.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء (زوجة المواطن، المطلقة والأرملة التي لديها أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل من ذوي الإعاقة). الأيتام).

يجب أن تكون إقامتك الدائمة فِيْ المملكة فِيْ غضون العام السابق لتاريخ تقديمك.

دخلك الشهري المحسوب أقل من حد المعاش التقاعدي.

تلبية متطلبات خطط الصحة والتعليم والتوظيف والتأهِيْل باتباع منصات التعاقد المعتمدة.

يجب ألا تكون مقيمًا فِيْ إحدى المنشآت السكنية التي ترعاها الدولة.

انطباق معايير حيازة واستخدام الثروة.

لا تمتلك ثروة أو أصولًا عالية القيمة.

تسجيل دخول جديد للضمان الاجتماعي

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي باتباع الرَابِطْ المرفق، ثم البدء فِيْ تسجيل تطبيق جديد بالضغط على “تسجيل جديد” حتى تتمكن من التقدم لبرنامج دعم مستفِيْد الضمان الاجتماعي 1443 من برامج الدعم الخاصة بي، والقدرة على ذلك. تسجيل الدخول متاح أيضًا لمنصة الضمان الاجتماعي المطورة sbis، من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة، عن طريق إدخال بيانات أبشر للمستفِيْد الرئيسي.

وتجدر الإشارة إلى أن تعدد المتقدم أو الذي لديه أكثر من عائلة لديه إمكانية إنشاء أكثر من منزل عن طريق إنشاء منازل، ثم إضافة كل مُعول فِيْ المنزل الذي ينتمي إليه، وهنا تم التأكيد على أن كل أسرة لديها معاش الضمان الاجتماعي الجديد المستقل عن الآخر.

يجب على العائل الإنفاق على الحاجات الأساسية للأسرة حتى لا تقع تحت المسؤولية القانونية، حيث أعلنت الوزارة عن وجود عقوبات لمن يخالف أحكام أنظمة الضمان الاجتماعي المطورة.

تطوير إصدار نتائج الأهلية للضمان الاجتماعي

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار نتائج استحقاق الدورة الثامنة لبرنامج دعم مستفِيْدي الضمان الاجتماعي والتي يتم تطويرها بشكل تدريجي ابتداء من فجر يوم الخميس 28 يوليو 2022 م الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري. شهر ذو الحجة 1443 والآن يمكن الاطلاع عليه فِيْ حالة الأهلية والأهلية من خلال منصة الدعم.