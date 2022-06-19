“الضمان الاجتماعي في الإمارات” شروط الحصول على مساعدة مالية والتسجيل mocd.gov.ae

نتابع معكم الضمان الاجتماعي في الإمارات ، حيث يوجد في الإمارات الكثير من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على مساعدة مالية وراتب شهري على دخلهم حتى يتمكنوا من توفير متطلبات حياتهم الأساسية ، خاصة بعد ارتفاع غير مسبوق في الأسعار نراه بأعيننا خلال الأشهر والأيام الماضية ، وأعلنت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية عن إمكانية طلب مساعدة اجتماعية ، وذلك لفئات معينة من خلال الموقع الرسمي في الوزارة ، لذا تابعونا سيداتي وسادتي لتتعلم كل التفاصيل.

وزارة تنمية المجتمع الإماراتية

أعلنت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية ، عبر تغريدة رسمية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تذكيرًا بإمكانية التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية ، وذلك على النحو المبين في التغريدة التالية:

هل أنت من الفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وليس لديك مصدر دخل يزيد عن قيمة المساعدة المفترضة؟ https://t.co/y40ot3Zo3T pic.twitter.com/nQHPbJdqXW – وزارة تنمية المجتمع (MOCDUAE) 10 يونيو 2022

في التغريد ، يمكن للعديد من الفئات المشمولة في الضمان الاجتماعي في الإمارات ، والفئات المشمولة التقدم بطلب للحصول على راتب شهري من الدولة ، وذلك في حال عدم تجاوز إجمالي دخل الأسرة القيمة. من المساعدة المفترضة ، ولا يمكنها تلبية جميع الاحتياجات الأساسية للمواطن.

التنمية الاجتماعية

تضع حكومة الإمارات المواطن في مقدمة أولوياتها ، ويتجلى ذلك في برنامج الضمان الاجتماعي الإماراتي الذي يقدم الدعم للعديد من المواطنين المؤهلين من الذكور والإناث في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث يتم توفير راتب الضمان الاجتماعي بشكل أساسي في دول الخليج عامة والإمارات وخاصة لذوي الدخل المحدود وهم من يمكنهم التقديم وقبولهم فيه ، فاتبعني يا سيد تابع.

الفئات التي يغطيها الضمان الاجتماعي الإماراتي

تم ذكر الفئات التي سيشملها النظام والتي يمكنها التقديم والحصول على راتب شهري من الدولة ، وهذه الفئات هي كالتالي:

الأرامل.

المطلقات.

أصحاب الهمم.

كبار السن.

يتيم.

أب وأم مجهولان.

الفتاة غير المتزوجة.

معاق يمنعه من العمل.

عائلة السجين.

عاجل ماليًا.

المهجورات المتزوجات.

إماراتية متزوجة من أجنبي.

الأماراتية التي أرملة أو مطلقة من أجنبي ولديها أولاد.

لقد علمنا معكم بخصوص مساعد القطع 1443 فتابعونا.

التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي في الإمارات

يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات مالية بسهولة ويسر إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع ، وذلك من خلال الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الوزارة عبر الرابط mcd.gov.ae.

ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق طلب المساعدة الاجتماعية.

انقر على زر بدء الخدمة.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام المعرف الرقمي.

إرسال جميع المعلومات المطلوبة.

ما يلي مطلوب.

نسخة من الهوية الإماراتية وجواز السفر.

صورة من خلاصة القيد.

وثائق مصدر الدخل.

اختر الفئة وضع الملفات المطلوبة فيها ، لأنها تختلف من فئة إلى أخرى.

ثم قم بتقديم الطلب.

سيتم الرد عليك في غضون 22 يومًا ، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع.

كان هذا مقالنا عن الضمان الاجتماعي في الإمارات حيث تعرفنا معكم على كيفية التسجيل في الموقع بكل سهولة ، كما تعرفنا معكم على الفئات المشمولة في هذا النظام ، وذلك من خلال البيان الرسمي أن تم نشره من قبل الوزارة من خلال حسابها الرسمي ، وفي حال واجهتك أي مشكلة شاركنا في خانة التعليقات ، فهذا في موقعك المفضل علمني.