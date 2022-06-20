الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل وشروط منح معاش الضمان للعاطلين في السعودية

الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية والذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والمسؤول فعلياً عن البطالة أو عدم وجود عمل مناسب من بين المشاكل التي تواجه العديد من الدول حول العالم ، وتحاول الدول معالجة هذه المشكلة بكل قوتهم ، فعندما لا يجد الشخص وظيفة مناسبة تدر دخلاً له ولأسرته ، فإنه يشعر بالحيرة والملل والاكتئاب ، لذلك تسعى الدول التي تعاني من وجود عاطلين عن العمل على أراضيها إلى توفير مصدر دخل شهري يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية ، كما يقدمون دورات تدريبية ومؤهلات تساعد هؤلاء الأفراد على تطوير مهاراتهم لإيجاد فرصة عمل مناسبة. شروط الضمان للمتقاعدين مع تقرير طبي وغيرها من المقالات التي تتحدث عن تفاصيل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين في السعودية

ولم يكن من المملكة العربية السعودية أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أبنائها لتقديم مساعدة حقيقية لهم ، حيث قامت السلطات السعودية بتقسيم الضمان الاجتماعي للعديد من المستفيدين من الأمن ، مثل شروط ضمان المطور للعزاب هذا بالإضافة إلى حديث اليوم عن العاطلين عن العمل ، حيث قدمت ما يسمى بمعاش الضمان الاجتماعي ، وهو مخصص للعاطلين لأسباب مختلفة ، ولكن هذا الأمر يخضع لعدة ضوابط ، أهمها:

أن يكون سعودي الجنسية فقط ، حيث أن الضمان الاجتماعي لا يمنح لغير السعوديين.

أن يكون المتعطل أكبر من 35 سنة.

لم يستفيد بالفعل من خدمات الضمان الاجتماعي.

الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون من المستفيدين من أحد برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الدولة.

مراعاة الصدق والنزاهة في الوثائق المقدمة للدولة ، حتى لا تخضع للمساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن الوزارة توقف صرف المعاش في حال عدم امتثال المواطن للدورات التدريبية المخصصة له.

كيفية الاتصال بالضمان الاجتماعي

على النحو المحدد من قبل الوزارة الحد الأدنى لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي إذا كنت ترغب في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي ، أو ترغب في الاستفسار عن شروط الاستحقاق أو طريقة التقديم ، يمكنك الاتصال بمؤسسة الضمان الاجتماعي بإحدى الطرق التالية: