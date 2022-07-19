الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وشُروطْ التقديم فِيْ السَعُودِيْة

الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وشُروطْ التقديم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير الاستفادة من الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل وذلك نتيجة تلقي خدمة عملاء البرنامج. أسئلة كثيرة حول وضع المرأة المطلقة فِيْ نظام الضمان الاجتماعي يمكن للمطلقات وكذلك الأرامل الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي الجديد، ويتم ذلك فِيْ حالة ضمان أن تعيش المرأة وحدها فِيْ المنزل، أي بشكل مستقل.

الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل

تم إنشاء برنامج التأمين المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، ويهدف إلى إيصال أن المطلقات والأرامل من أهم الفئات الأساسية لمن يحق له الحصول على الدعم، لأن الحكومة مهتمة بهذه الفئات. عيش حياة كريمة فِيْ مواجهة الظروف غير العادية التي تعيشها البلاد وارتفاع الأسعار عالميا، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات الحياة، ولكن تم وضع مكانة أساسية للمطلقات والأرامل للحصول على الطعام، وهُو إثبات أن المرأة مستقلون بالعيش فِيْ منزلهم، ولا ينتمون إلى أي عائلة أخرى فِيْ المملكة.

شُروطْ عرض الكفالة وقيمتها للمطلقات

أظهرت وزارة الموارد البشرية وضعت التنمية الاجتماعية سلسلة من المعايير التي يتم من خلالها قبول أو رفض المتقدمين للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكانت المعايير على النحو التالي