الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على موعد نزول الضمان المطور ، وذلك بشكل يراعي نزول الضمان المطور لجميع الفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور ، يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة ، تابعوا معنا .

ما هو قطع المعونة 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية برنامج مساعدة بمبلغ مقطوع لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود حتى لو كانوا على رأس العمل وحاصلين على معاش تقاعدي من الدولة. أمنياً، وتبلغ قيمة هذه المساعدة ثلاثين ألفاً وثلاثين ألف ريال سعودي حسب الأوضاع والضوابط التي يحددها البرنامج.

يبدأ الضمان الاجتماعي اليوم بصرف المساعدة المقطوعة 1444

ولم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع مساعدات القطع لعام 1444 الموافق 2022 حتى يومنا هذا.

شروط استحقاق المساعدة بمبلغ إجمالي للحالات التي لا يشملها الضمان

يجب استيفاء الشروط التالية من أجل التأهل للحصول على مساعدة المبلغ المقطوع المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

بلغ المتقدم سن الخامسة والثلاثين أو الخامسة والثلاثين أو أكثر باستثناء الأيتام من عائلات طبيعية أو أيتام ذوي ظروف خاصة. الأشخاص ذوو الإعاقات الحركية الشديدة الذين بلغوا سن الخامسة والعشرين 55 عامًا.

يجب أن يكون لدى المتقدم الذكور الذي بلغ سن الخامسة والثلاثين (35) من المعالين واحد أو أكثر.

يتم التعامل مع مقدم الطلب للحصول على مساعدة القطع وفقًا للإجراءات المتبعة من قبل مقدم الطلب للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، مثل مبلغ الدخل أو العمل أو السجلات التجارية وشروط الأهلية للاستحقاق في البحث الآلي.

لن يتم النظر في أي طلب يتعلق بالديون لأنه لا علاقة له بها.

يعتبر وضع الأسرة ككل مستحقًا لمساعدات القطع وفقًا للضوابط المذكورة، باستثناء عائلة السجين أو المعتقل، وعائلة المفقود، والأسرة المهجورة، وعائلة المخدر. مدمن مع مراعاة حد منع صرف مساعدات القطع.

يجب التحقيق في القضية على أرض الواقع من جميع الجهات، مع الحفاظ على جميع المستندات المؤيدة للصرف.

يجوز تكرار المساعدة المقطوعة للحالات غير المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي، وفق الآتي صرف مساعدات المبلغ المقطوع كل عام لمن ليس لديهم دخل ثابت. تُصرف مساعدة الدفعة الواحدة كل سنتين لذوي الدخل الثابت، باستثناء الأرملة مع أولادها والمطلقة مع أولادها. أيتام من عائلة طبيعية أو أيتام ذوي ظروف خاصة. من يتقاضى معاشاً تقاعدياً قدره خمسمائة وخمسمائة ريال فأقل حسب الحد الشهري. يتم احتساب الفترة الزمنية لتقديم طلب للحصول على مساعدة قطع للحالات المدرجة أو غير المدرجة من تاريخ آخر صرف للمساعدات. للوزير أو من ينيبه أن يستثني من كل أو بعض هذه الضوابط وله تعديل أو إلغاء ما يراه مناسباً.



قواعد صرف مبالغ التأمين الاجتماعي المقطوعة للحالات المشمولة بالضمان

تحتوي القائمة التالية على ضوابط صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين المشمولين ببرنامج الضمان الاجتماعي السعودي

يعامل طالب المساعدة على أساس الإجراءات التي يعامل بها كمتقدم للحصول على معاش في العمل أو السجلات التجارية أو غيرهما.

لن يتم النظر في أي طلب للحصول على ديون، لأن الضمان الاجتماعي لا علاقة له بهذا.

ضرورة التحقق من حالة المستفيد وتحديث البيانات في حالة حدوث تغيير أو أي شيء آخر.

يجوز تكرار صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بالمعاش وفق الضوابط التالية صرف كل سنة لمن ليس له دخل غير المعاش التامين. يتم الصرف كل سنتين لمن لديه دخل إضافي غير معاش الضمان، ويستثنى من ذلك الفئات التالية الأرملة مع أولادها. مطلقة تعول أولادها. الأيتام عائلتان طبيعيتان. الأيتام ذوو الظروف الخاصة. من يتقاضى معاشاً تقاعدياً قدره خمسمائة و 500 ريال فأقل. يجوز للمستفيد أن يتقدم بطلب الإعانة الثابتة إذا أكمل المدة المذكورة في الفقرة السابقة من أقرب مكتب له إذا لم يكن ذلك في حدود المكتب الذي ينتمي إليه.

يجوز لصاحب المصلحة أن يقتطع من مبلغ المساعدة المقطوعة حسب مقياس المساعدة المقطوعة في حال لم يدرس المستفيد إذا كان في سن التعليم أو كان طفلاً أو في حالة عدم الالتحاق برامج التمكين.

الشروط التالية مطلوبة للحالات التي يغطيها معاش العجز المؤقت من أجل الحصول على مساعدة الدفعة الواحدة تُدفع المساعدة المقطوعة للمستحق وحده إذا لم يكن له دخل شهري غير معاش الضمان الاجتماعي أو لمن له مرافقون في المعاش مرة واحدة فقط خلال فترة العجز. لا تُدفع المساعدة الإجمالية للمستفيد وحده الذي لديه دخل شهري غير معاش الضمان الاجتماعي. يجوز تكرار صرف مساعدات القطع مرة أخرى إذا تمت تغطيتها مرة أخرى بفترة جديدة وبوصف مرض مختلف عن الفترة السابقة. يكون صرف المساعدات التي قطعها عدد أفراد الأسرة وفق الجدول التالي.



استفسر عن موعد قطع المساعدة

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير طرق عديدة للأفراد ليتمكنوا من الاستعلام عن قطع المساعدات عبر الإنترنت، ولا داعي لإجراء أي مكالمات أو زيارات لمعرفة تفاصيل القطع.

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ مقطوع

يمكننا الاستفسار عن مساعدات القطع كما يلي

انتقل إلى نظام الاستعلام “”.

أدخل رقم السجل المدني في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق المرئي في الصورة.

انقر على أيقونة العرض لمعرفة التفاصيل.

استعلام عن دفع مبلغ المساعدة عن طريق رقم الطلب

تتم الاستفسارات حول مساعدات القطع باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “الاستفسار”.

أدخل رقم السجل المدني.

اكتب رقم الضمان في الحقل المخصص لذلك

أدخل رمز التحقق المرئي في الصورة.

انقر فوق الزر “عرض” لعرض التفاصيل.

جدول مقدار المساعدة المقطوعة 1444

يحتوي الجدول التالي على تفاصيل قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى تفاصيل حد الصرف.

عدد الاشخاص كمية المساعدات الواردة حد المساعدة 1 10،400 ريال سعودي 3،001 ريال سعودي 2 11،800 ريال سعودي 3،406 ريال سعودي 3 13،200 ريال سعودي 3،811 ريال سعودي 4 14،600 ريال 3،216 ريال سعودي 5 16،000 ريال 3،621 ريال سعودي 6 17،400 ريال سعودي 5،026 ريال سعودي 7 18،800 ريال سعودي 5،431 ريال سعودي 8 20،200 ريال سعودي 5،836 ريال 9 21،600 ريال 6،241 ريال سعودي 10 23،000 ريال 6،646 ريال سعودي 11 24،400 ريال سعودي 7،051 ريال سعودي 12 25،800 ريال سعودي 7،456 ريال 13 27،200 ريال سعودي 7،761 ريال سعودي 14 28،600 ريال 8،266 ريال 15 30،000 ريال 8،671 ريال سعودي

تبادل تويتر تعقب 1444

ويمكننا التوجه إلى الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “” مباشرة لمعرفة موعد صرف مساعدات القطع فور الإعلان عنها. ينشر هذا الحساب أيضًا جميع الأنشطة المتعلقة بالوزارة أيضًا.

رابط التقدم بطلب للحصول على مساعدة القطع 1444

يمكننا التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية “” مباشرة ثم تسجيل الدخول للبدء في تقديم طلبات الحصول على مساعدة بمبلغ إجمالي بعد استيفاء المتطلبات والشروط.

وفي الختام تعرفنا على الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف المساعدات المقطوعة 1444 ، رغم كثرة الأنباء التي تشير إلى أن الضمان الاجتماعي يبدأ اليوم في صرف مساعدات القطع 1444 ، إلا أنه لم يصدر الخبر بشكل رسمي حول موعد إيداع هذه المساعدة في حسابات المستفيدين حتى هذه اللحظة .